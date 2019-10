Katastrofalne błędy Bednarka i spółki, sensacja w Manchesterze

Southampton nie sprawił problemów gościom z Londynu. Cała formacja defensywna gospodarzy, łącznie z Janem Bednarkiem, który grał od pierwszej minuty, popełniała duże błędy, co ułatwiało rywalom strzelanie kolejnych goli.

"Nie mogę w to uwierzyć". Klopp wściekły po brutalnym faulu Rzutem na taśmę... czytaj dalej » Przy pierwszym nie zrozumieli się bramkarz Angus Gunn i drugi ze środkowych obrońców Maya Yoshida. Golkiper Świętych niepotrzebnie wybiegł z bramki, dzięki czemu Tammy Abraham wykazał się największym sprytem i lobem trafił siatki. Yoshida rozpaczliwie wybił piłkę, ale ta przekroczyła linię.

Drugą bramkę Southampton stracił po złym ustawieniu całej linii defensywy, w tym też Bednarka. Mason Mount wykorzystał prostopadłe podanie w pole karne od Brazylijczyka Williana. Trzecie trafienie to już indywidualny popis N'Golo Kante. Reprezentantowi Francji nikt nie przeszkadzał przed "szesnastką", więc ten zdecydował się uderzyć, a bramkarz tylko obserwował lot piłki do siatki.

Southampton schodził więc do szatni przegrywając 1:3 z kiepskimi perspektywami na dalszą część meczu. Nie zmienił zbyt wiele gol Danny Ingsa, który - jak się później okazało - był tylko na otarcie łez. W drugiej połowie czwartą bramkę dla gości zdobył Michy Batshuayi. Zawodnik Chelsea znalazł się przed bramkarzem po doskonałym podaniu Christiana Pulisica w 89. minucie.

Broniący tytułu The Citizens przegrali 0:2 na swoim terenie z drużyną z dolnej części tabeli Wolverhampton Wanderers. To niezwykle ważne rozstrzygnięcie w kontekście rywalizacji na szczycie Premier League. Oznacza to, że pierwszy w tabeli Liverpool powiększył przewagę nad drugim City już do ośmiu punktów.

O porażce drużyny z Manchesteru zdecydowały dwa trafienia Adamy Traore z końcówki meczu. Gospodarze dali się zaskoczyć dwoma bardzo dobrze rozegranymi kontratakami.

W ostatnim meczu rozgrywanym o tej samej porze Arsenal wygrał w Londynie z Bournemouth 1:0 po golu Davida Luiza.