Dron nad boiskiem. Mecz przerwany, były obawy o bezpieczeństwo

Mijała 40. minuta gry na obiekcie Świętych, gdy prowadzący to spotkanie Michael Salisbury zdecydował się zawiesić rywalizację. Wszystko z powodu drona fruwającego już w pewnym momencie centralnie nad polem karnym obiektu.

Starcie przerwano ze względów bezpieczeństwa. Piłkarze do gry powrócili po około dziesięciu minutach, gdy udało się zapanować nad niecodziennym problemem, a arbiter otrzymał formalny sygnał od służb, że uczestnikom widowiska nic już nie grozi.

Kolejny taki przypadek w krótkim czasie

Jak zauważyło BBC, w Premier League jest to drugi podobny przypadek w dość krótkim czasie.

Właśnie ze względu na drona unoszącego się nad stadionem wymuszono przerwę w poprzednim sezonie podczas mecz Brentford z Wolverhampton.