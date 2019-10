Urodził się w Niemczech, chce grać dla Polski. "Mama krzyczała na mnie po polsku"

To nie było trudne zadanie dla polskiego napastnika. Lewandowski dobił odbitą piłkę do pustej bramki i Bayern prowadził w Cottbus z Energie 1:0 w meczu DFB Pokal.

- Moi rodzice są Polakami. Mówię po niemiecku i polsku. Jeśli już mama krzyczała na mnie, to przeważnie po polsku – opowiedział Kittel w rozmowie z dziennikiem "Hamburger Abendblatt".

Nawałka nie mógł liczyć na jego formę

Wychowanek Eintrachtu Frankfurt dla zagranicznego skautingu PZPN nie jest nową postacią. Młodzieżowym reprezentantem Niemiec (do lat 16, 17, 18 i 20) interesowano się nad Wisłą od dawna. Już sztab trenera Adama Nawałki rozpatrywał jego kandydaturę w kontekście powołania.

- W tamtym czasie jednak Kittel spisywał się dość przeciętnie – potwierdził serwisowi Eurosport.pl Maciej Chorążyk, odpowiedzialny w PZPN za skauting.

Przełomowy transfer

Punktem zwrotnym dla piłkarza okazał się transfer z lipca 2016 roku do występującego wówczas w Bundeslidze Ingolstadt. Tam pomocnik mógł w końcu liczyć na regularne występy. W swoim pierwszym sezonie strzelił dwa gole, doświadczając jednocześnie goryczy degradacji. Na zapleczu najlepszej niemieckiej ligi rozwinął jednak skrzydła. W obu kolejnych sezonach strzelał dla swojej drużyny po 10 goli (zanotował też łącznie 21 asyst), zbierając za swoje występy znakomite recenzje. To zaowocowało przejściem w lipcu tego roku do mającego ogromne ambicje HSV.

Po 10 kolejkach jego zespół jest liderem, a 26-letni pomocnik, z pięcioma golami na koncie, jest jego najskuteczniejszym piłkarzem.



Die Verpflichtung von Sonny #Kittel ist perfekt Der 26-jährige Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei in den #Volkspark und unterschreibt bis 2023 Präsentiert von @nagainvesting haben wir im Video ein paar Fakten zu unserem Neuzugang für euch #nurderHSV#MoinSonnypic.twitter.com/QWMHcDakxb — Hamburger SV (@HSV) 18 June 2019





- W nowym zespole od razu poczułem się bardzo dobrze. W szatni jest naprawdę wesoło. Co nie zmienia faktu, że wymagam od siebie bardzo dużo – przyznał Kittel, którego imię jest efektem bliskich relacji jego rodziców z amerykańskimi przyjaciółmi.

– Trener Dieter Hecking pozostawia nam wiele swobody na boisku. Nie ogranicza nas, dzięki czemu możemy być naprawdę kreatywni – dodał.

Brakujące ogniwo

W ostatnim czasie to właśnie kreatywność w środku pomocy wielokrotnie była bolączką reprezentacji Polski. Niewykluczone, że obunożny i ofensywnie usposobiony Kittel w obecnej dyspozycji byłby więc sporym wzmocnieniem drużyny Jerzego Brzęczka.

- Polska zdecydowanie jest częścią mnie. Tym bardziej że mam polski paszport. Myślałem o grze dla Polski i wciąż istnieje taka opcja, choć nikt nie kontaktował się ze mną w tej sprawie – poinformował piłkarz, cytowany na początku lipca przez oficjalną stronę hamburskiego klubu.