Guardiola pod wrażeniem startu Solskjaera. "Zaczął lepiej niż ja"

Guardiola to wielki atut Manchesteru City

Solskjaer rozpoczął pracę w United na krótko przed świętami Bożego Narodzenia. Od tego czasu prowadził zespół w pięciu meczach Premier League bądź Pucharu Anglii, wygrywając każde ze spotkań. Mająca wcześniej problemy z ofensywną grą drużyna strzeliła w tym czasie aż 16 goli, tracąc zaledwie 3.

Podobny początek

Guardiola jest starszy od Solskjaera tylko o dwa lata. Hiszpan niemal od początku kariery był związany z Barceloną, w której także debiutował w roli pierwszego trenera zespołu. Z kolei Solskjaer gry w piłkę uczył się w Norwegii, a jako 23-latek trafił do United. Z Czerwonymi Diabłami był związany do końca piłkarskiej kariery i choć pracował już wcześniej na trenerskiej ławce, to dopiero United są pierwszym mocnym europejskim klubem, który ma okazję poprowadzić.

- Z tego powodu nasze drogi są bardzo podobne - powiedział w rozmowie z norweskim dziennikiem "Verdens Gang" Guardiola. Obaj w poważnej piłce w roli trenera debiutowali w klubach, którym najwięcej zawdzięczają jako piłkarze.

Norweg miał być trenerem tymczasowym. Szkoleniowcem, który poprowadzi zespół co najwyżej do końca sezonu. W roli menedżera United sprawdza się jednak wyśmienicie. Piłkarze United, niczym kiedyś Solskjaer, seryjnie trafiają do bramek rywali. Bilans Norwega zrobił wrażenie na wielu obserwatorach, w tym na Guardioli.

"Jego start znacznie lepszy niż mój"

- Wygrał wszystkie mecze. To młody menedżer, który osiąga niesamowite rezultaty. Widziałem kilka minut spotkań z udziałem United i zespół grał naprawdę dobrze - tak Hiszpan ocenił ekipę Solskjaera. - Jego start w United jest znacznie lepszy niż mój w roli trenera. Ja przegrałem swój pierwszym mecz, a drugi zremisowałem - przypomniał Guardiola. Hiszpan miał na myśli mecze z Numancią (0:1) i z Racingiem Santander (1:1). Dopiero później była seria dziewięciu ligowych zwycięstw z rzędu.

Solskjaer wygrał do tej pory w Premier League z Cardiff (5:1), Huddersfield (3:1), Bournemouth (4:1) i Newcastle (2:0) oraz Pucharze Anglii z Reading (2:0). W niedzielę Czerwone Diabły zmierzą się na wyjeździe z zajmującym trzecią lokatę Tottenhamem. Będzie to najpoważniejszy test dla Solskjaera.

Derby Manchesteru zaplanowano na 16 marca. Spotkanie odbędzie się na Old Trafford.