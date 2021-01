Filomena paraliżuje plany Realu. "Nie może wrócić do domu"

Video: Eurosport

Zidane wrócił do ośrodka treningowego Realu Madryt

W poniedziałek Real Madryt ogłosił, że Santiago Solari został zwolniony z posady trenera. Zastąpił go Zinedine Zidane, dla którego to powrót do "Królewskich" po 10 miesiącach. Francuz wrócił do "domu", a w środę pojawił się w ośrodku treningowym klubu.

»