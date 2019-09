Burdy na stadionie, jeden z kibiców nie żyje. Spadł z dziesięciu metrów

Jak podają kolumbijskie media, ofiarą był 32-letni Jose Angel Reina Pinto. Mężczyzna spadł na głowę z wysokości dziesięciu metrów, czyli z najwyższego punktu na południowej trybunie stadionu Alfonso Lopeza.

Lamentable que estas cosas pasen en un estadio. Hay información preliminar que además de los disturbios un hincha del Atlético Bucaramanga falleció al caer de la tribuna sur. Terrible. pic.twitter.com/VjVr2eLNA4 — Alejandra Rodriguez (@MariasRodriguez) September 29, 2019





Starcie z policją

Z rakietnicy w piłkarzy. Surowe kary za chuligańskie wybryki w Pucharze Polski Komisja... czytaj dalej » Według policyjnego raportu mężczyzna chciał wspiąć się na balustradę ochronną na koronie stadionu, ale poślizgnął się tak nieszczęśliwie, że spadł z wielkiej wysokości na głowę od strony ulicy.



Kolumbijczyk został przewieziony do szpitala. Mimo szybkiej interwencji lekarskiej jego obrażenia okazały się zbyt poważne i niestety zmarł.



Do tej tragedii zapewne by nie doszło, gdyby nie awantura na kolumbijskim stadionie. Otóż Pinto, wraz z innymi miejscowymi kibicami, pod koniec meczu starli się ze służbami porządkowymi. Jak podaje policja, część chuliganów była uzbrojona w noże i kije. W wyniku starć dziesięciu funkcjonariuszy zostało rannych.

Spotkanie piłkarskie zostało przerwane, ale sędzia jednak zdecydował się je dokończyć. Gospodarze ostatecznie przegrali 2:3, co jeszcze bardziej rozwścieczyło ich kibiców. Później zamieszki przeniosły się na zewnątrz stadionu.