Trumna ze zwłokami Emiliano Sali przetransportowana do Argentyny

We wraku zaginionego nad kanałem La Manche samolotu znaleziono ciało - poinformowała Agencja Badań Wypadków Lotniczych. Maszyną do Walii podróżował argentyński piłkarz Emiliano Sala. Kilka dni wcześniej podpisał kontrakt z brytyjskim klubem z Cardiff. Wcześniej występował we francuskim FC Nantes. Akcję poszukiwania samolotu na wodach kanału La Manche sfinansowali między innymi Leo Messi i Diego Maradona. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

W uroczystości weźmie udział wielu mieszkańców 3-tysięcznego Progreso, rodzinnej miejscowości piłkarza, a także przedstawiciele FC Nantes, gdzie ostatnio występował, oraz Cardiff, do którego został sprzedany. Oba kluby są w konflikcie w kwestii odszkodowań z tytułu transferu.



28-letni Sala zginął 21 stycznia w drodze do Cardiff, gdzie miał dołączyć do nowego klubu. Awionetka, którą leciał, wpadła do Kanału La Manche. Na pokładzie samolotu, poza Salą, znajdował się 59-letni pilot David Ibbotson.

Odnaleziono jedno ciało