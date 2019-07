Piłkarz nie musiał umrzeć. "Dokumenty sfałszowane"

Przyczyny śmierci Astoriego nigdy nie zostały do końca wyjaśnione. Wiadomo, że piłkarz zmarł w trakcie snu. Stwierdzono u niego zawał, jednak brakowało dowodów na jego problemy z sercem. Były lekarz ze szpitala Careggi we Florencji, który po raz ostatni badał zawodnika, nie stwierdził u obrońcy Fiorentiny żadnych problemów zdrowotnych i wydał niezbędny certyfikat niezbędny do zawodowego uprawiania piłki.

Włoski futbol oddał hołd pamięci Davide Astoriego. "Na zawsze w naszych sercach" Minął rok od... czytaj dalej » Teraz okazuje się, że "odnalazły się" dokumenty świadczące o niewydolności serca Astoriego. Prawdopodobnie zostały one sfałszowane na prośbę wspomnianego lekarza, profesora Giorgio Galantiego. Prokuratura wznowiła śledztwo dotyczące śmierci piłkarza.

Nawet dziesięć lat

"Według prokuratury Astori podczas swojej ostatniej wizyty u lekarza nie przechodził badań serca. Zajmujący się sprawą Antonino Nastasi jest przekonany, że dokumenty są sfałszowane. Wśród podejrzanych znajduje się były lekarz ze szpitala Careggi, Giogrio Galanti oraz jeden z jego współpracowników, który miał złożyć podpis pod dokumentem. Za fałszowanie dokumentów grozi nawet do dziesięciu lat więzienia. Obaj mają stawić się na przesłuchaniu w przyszłym tygodniu" – czytamy.

"Dokument świadczący o przeprowadzeniu badania pojawił się przed 10 kwietnia 2019 roku, niemal dwa lata po ostatnich badaniach Astoriego. Wcześniej nikt go nie widział, co oznacza, że został sfałszowany, prawdopodobnie na prośbę Galantiego, a być może również byłego ordynatora szpitala w Cagliari Francesco Stagno" – napisano.

Działo się coś niedobrego

"Według ekspertyzy przeprowadzonej przez profesora Domenico Corrado, podczas jednej wizyty w szpitalu w Cagliari oraz dwóch we Florencji (w lipcu 2016 i 2017) badania wykazały, że z sercem Astoriego dzieje się coś niedobrego i należało przeprowadzić kolejne – najpierw EKG, a następnie rezonans magnetyczny. Oznacza to, że lekarze nie tylko sfałszowali dokumenty, ale również zlekceważyli problem" – dodano.

Astori, który był kapitanem Fiorentiny, zmarł w klubowym pokoju hotelowym w trakcie snu na dzień przed ligowym meczem z Udiense, 4 marca 2018 roku. Miał zaledwie 31 lat.