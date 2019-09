Polacy bez celnego strzału. Do przerwy przegrywają ze Słowenią

21:35

Koniec pierwszej połowy. Polacy na początku meczu przeważali, częściej przebywali na połowie przeciwnika. A Słoweńcy atakowali chaotycznie, ale to oni w końcu trafili do siatki po rzucie rożnym (to była pierwsza stracona bramka przez Biało-Czerwonych w eliminacjach). Po golu gospodarze rozkręcili się na dobre i stworzyli jeszcze kilka niezłych okazji. Drużyna Jerzego Brzęczka ma o czym myśleć, bo w pierwszej połowie nie oddała ani jednego celnego strzału.