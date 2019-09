"Chodził i ciągle gadał o tym meczu". Polak zamierza odpowiedzieć mu na boisku

05.09 | Co łączy Tomasza Kędziorę oraz Benjamina Verbicia, oprócz tego, że są przyjaciółmi i grają w Dynamie Kijów? Jest spora szansa, że w piątek zmierzą się w bezpośrednim starciu reprezentacji Polski i Słowenii w walce o punkty eliminacji Euro 2020. - Już od kilku tygodni jest to ciągły temat naszych rozmów - przyznał obrońca Biało-Czerwonych.

Kędziora do Dynama Kijów trafił w 2017 roku, Verbić rok później. Obaj z miejsca się polubili, często spędzają czas razem. - Jest to mój najlepszy kolega, przyjaciel i w ogóle jest to bardzo dobry zawodnik, trzeba zwrócić na niego uwagę - przyznał Polak we wtorek podczas spotkania z dziennikarzami na zgrupowaniu w Warszawie.

- Już od kilku tygodni jest to ciągły temat naszych rozmów, trochę przekomarzamy się - podkreślił Kędziora.

O tym, jak piłkarze poważnie traktują najbliższy mecz i pojedynek, świadczy zdjęcie opublikowane na Twitterze przez Słoweńca. Kędziora i Verbić pozują na nim jak do walki bokserskiej.



Więcej szczegółów na temat najbliższego starcia były obrońca Lecha Poznań podał w rozmowie z kanałem "Łączy nas piłka".

- Verba chodził i ciągle gadał o tym meczu. Mówił, że lekko nie będzie, że wygrają z nami. Nie zakładaliśmy się, mówiłem mu: spokojnie, poczekaj do piątku, po meczu pogadamy. Ja wolę mniej gadać - stwierdził.

"Żaden nie odpuszcza"

O ile Kędziora od jakiegoś czasu jest podstawowym prawym defensorem w składzie Polaków, o tyle Verbić zagrał w marcowych, eliminacyjnych spotkaniach kadry (po 1:1 z Macedonią Północną i Izraelem), zaś zabrakło go w czerwcowych z Austrią (0:1) i z Łotwą (5:0). W piątek mają szansę zagrać nie tylko przeciwko sobie, ale także na tej samej stronie boiska. Verbić bowiem najczęściej występuje na lewym skrzydle.

- Tak wypada, że możemy zagrać przeciwko sobie na jednej flance, więc może być jeszcze ciekawiej. U poprzedniego trenera w Dynamie czasami graliśmy przeciwko sobie na treningach i było ciekawie, bo mamy charaktery podobne i żaden nie odpuszcza. Później już nie graliśmy przeciwko sobie, żeby nic się nie stało między nami - spuentował Kędziora.

Kędziora czy Verbić? Kto będzie w piątek się cieszył?

Mecz Słowenia - Polska odbędzie się w piątek o godzinie 20:45.

Relacja na żywo w eurosport.pl.