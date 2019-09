Szczęsny naśladuje Piątka, prezes pamięta o przegranym zakładzie z "Lewym"

W ostatnim meczu Krzysiek grał 30 minut. Mógł praktycznie strzelić trzy gole, zabrakło troszeczkę szczęścia. Dlatego jestem spokojny o to, że wspólnie z innymi kolegami z reprezentacji, szczególnie z Robertem Lewandowskim, będą skuteczni - przyznał podczas poniedziałkowej konferencji prasowej selekcjoner Jerzy Brzęczek.

- To zgrupowanie może być jednym z ważniejszych, jeżeli chodzi o całe eliminacje. Podobnie ten dwumecz może okazać się najważniejszy, przy dobrych wynikach. Może dużo dać, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że łatwo nie będzie - przyznał przed spotkaniami ze Słowenią i Austrią Robert Lewandowski.

Lewadnowski: to zgrupowanie może być najważniejsze

Lewadnowski: to zgrupowanie może być najważniejsze

03.09 | Chociaż na zgrupowaniu seniorskiej reprezentacji pojawił się pierwszy raz, to z wieloma piłkarzami obecnej kadry miał okazję trenować już wcześniej. - Fajnie zostałem przyjęty przez chłopaków - przyznał Krystian Bielik.

03.09 | - Zachować koncentrację - podkreślają piłkarze reprezentacji Polski przed meczami ze Słowenią i Austrią w eliminacjach mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni odbyli we wtorek jeden trening.

05.09 | Co łączy Tomasza Kędziorę oraz Benjamina Verbicia, oprócz tego, że są przyjaciółmi i grają w Dynamie Kijów? Jest spora szansa, że w piątek zmierzą się w bezpośrednim starciu reprezentacji Polski i Słowenii w walce o punkty eliminacji Euro 2020. - Już od kilku tygodni jest to ciągły temat naszych rozmów - przyznał obrońca Biało-Czerwonych.

05.09 | Nie samym treningiem człowiek żyje. Ostatni dzień przed wylotem do Słowenii na mecz eliminacji mistrzostw Europy upłynął piłkarzom reprezentacji Polski nie tylko pod znakiem piłkarskich zajęć, ale także innych rozmaitych atrakcji.

WSZYSTKO O MECZU SŁOWENIA - POLSKA

Kiedyś czas wolny większość kadrowiczów spędzało grając na konsolach. Teraz wydaje się, że ich ulubioną rozrywką jest gra w ping-ponga. Film opublikowany w czwartek przez oficjalny kanał reprezentacji "Łączy nas piłka" pokazuje, że najlepiej w tenisie stołowym czuje się Wojciech Szczęsny.

Bramkarzowi Juventusu wychodziło niemal wszystko w pojedynku z Krzysztofem Piątkiem, a po jednym z zagrań imitował słynną "cieszynkę" snajpera Milanu.

Na piłkarskim boisku stoczył z kolei pojedynek z Robertem Lewandowskim: kto wyżej i dalej wykopie piłkę. Witając się z kapitanem naszej reprezentacji, prezes PZPN Zbigniew Boniek przypomniał o pewnym zakładzie. "Chodził i ciągle gadał o tym meczu". Polak zamierza odpowiedzieć mu na boisku Grają razem w... czytaj dalej »

"Weź żonę, przyjedź do Rzymu"

- Przed startem młodzieżowych mistrzostw spotkałem się na kolacji z pierwszą reprezentacją. Pośmialiśmy się z kilkoma piłkarzami, żeby trzymali za młodych kciuki, bo trzech starszych załapie się jeszcze na igrzyska olimpijskie w Tokio. Większość skwitowała to szerokim uśmiechem, kiedy usłyszała, z kim gramy w grupie. Ugramy punkt, to będzie dobrze - słyszałem - zdradził Boniek w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

I chociaż po dwóch meczach, z Belgią i Włochami, młodzi kadrowicze mieli komplet punktów, to ostatnie starcie z Hiszpanią przegrali 0:5, co oznaczało pożegnanie się z awansami do półfinału i na igrzyska olimpijskie. A dla Bońka przegranie zakładu.

- Rachunek rośnie - przypomniał Lewandowski. - Ja proponuję, jak będziesz kiedyś grał w weekend, weź żonę, przyjedź do Rzymu, pójdziesz na mecz Romy i wezmę cię do dobrej restauracji na rybki - odpowiedział mu prezes.