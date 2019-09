Kamil Glik walczy z czasem. Ze Słowenią może nie zagrać

W ostatnim meczu Krzysiek grał 30 minut. Mógł praktycznie strzelić trzy gole, zabrakło troszeczkę szczęścia. Dlatego jestem spokojny o to, że wspólnie z innymi kolegami z reprezentacji, szczególnie z Robertem Lewandowskim, będą skuteczni - przyznał podczas poniedziałkowej konferencji prasowej selekcjoner Jerzy Brzęczek.

- To zgrupowanie może być jednym z ważniejszych, jeżeli chodzi o całe eliminacje. Podobnie ten dwumecz może okazać się najważniejszy, przy dobrych wynikach. Może dużo dać, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że łatwo nie będzie - przyznał przed spotkaniami ze Słowenią i Austrią Robert Lewandowski.

Lewadnowski: to zgrupowanie może być najważniejsze

03.09 | Chociaż na zgrupowaniu seniorskiej reprezentacji pojawił się pierwszy raz, to z wieloma piłkarzami obecnej kadry miał okazję trenować już wcześniej. - Fajnie zostałem przyjęty przez chłopaków - przyznał Krystian Bielik.

03.09 | - Zachować koncentrację - podkreślają piłkarze reprezentacji Polski przed meczami ze Słowenią i Austrią w eliminacjach mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni odbyli we wtorek jeden trening.

O problemach Glika selekcjoner Jerzy Brzęczek mówił już w poniedziałek. Obrońca AS Monaco, który przyleciał na zgrupowanie z urazem mięśniowym, pojechał wówczas z lekarzem na badania. Później przechodził zabiegi rehabilitacyjne. Sztab kadry miał nadzieję, że wkrótce dołączy do zajęć z kolegami, ale doświadczony piłkarz wciąż z nimi nie trenuje. Eliminacje Euro 2020. Polacy zagrają ze Słowenią o piąte zwycięstwo Słowenia - Polska... czytaj dalej »

Wrócił Krychowiak

- Kamil leci z nami do Lublany i już na miejscu zapadnie decyzja, czy będzie mógł wystąpić ze Słowenią - powiedział rzecznik prasowy reprezentacji Jakub Kwiatkowski.

Jak dodał, pozostali piłkarze są zdrowi. W środę z kadrą na stadionie Polonii Warszawa trenował już normalnie Grzegorz Krychowiak, który dzień wcześniej opuścił zajęcia.

Kadrowicze wylecą do Lublany w czwartkowe przedpołudnie, gdzie następnego dnia zagrają ze Słowenią. Powrót do Polski przewidziany jest bezpośrednio po meczu. Kolejne dwa dni trener Brzęczek i jego podopieczni spędzą na przygotowaniach do spotkania z Austrią na PGE Narodowym w Warszawie, które odbędzie się 9 września.



Po czterech kolejkach eliminacji Euro 2020 Polska prowadzi w grupie G z kompletem zwycięstw i pięcioma punktami przewagi nad wiceliderem - Izraelem. Trzecia Austria ma sześć punktów, a czwarta Słowenia - pięć.