Śledztwo w sprawie Wisły Kraków przeniesione do Poznania

08.01 | - Teraz jest już za późno, żeby uratować ten klub - mówi Szymon Jadczak, dziennikarz "Superwizjera TVN", który jako pierwszy pokazał patologie trawiące Białą Gwiazdę. Jak poinformował, Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości, których miały się dopuścić zarządy Wisły Kraków SA i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. We wtorek do budynków klubowych weszła policja.

Śledztwo w sprawie Wisły Kraków wszczęto 31 grudnia 2018 roku. Na czele grupy, która powstała w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie stanął Jan Kościsz. To doświadczony prokurator, obecnie naczelnik wydziału ds. przestępczości gospodarczej Prokuratury Okręgowej.

Sprawdzą, czy było działanie na szkodę spółki

Śledczy mieli wyjaśnić, czy podczas grudniowej sprzedaży akcji klubu nieznanym wcześniej firmom z Luksemburga i Wielkiej Brytanii doszło do działania na szkodę spółki. Akcje Wisły Kraków SA sprzedawało Towarzystwo Sportowe Wisła. Prezesem obu podmiotów była wówczas Marzena Sarapata.

Do dziś nie ujawniono pełnych zapisów zawartej wtedy umowy. Ale według nieoficjalnych informacji, władze Wisły nie sprawdziły dokładnie kontrahentów, podpisały umowę sprzedaży na kwotę jednego złotego, a akcje klubu wydały w zamian za obietnicę pożyczki 12 milionów, które miały wpłynąć na konto Wisły w kolejnych dniach. Przelew nie dotarł i też nie wyjaśniono, kto w rzeczywistości jest obecnie właścicielem klubu Wisła Kraków.

Prokurator jeździł z Wisłą na mecze wyjazdy

Co ciekawe, to właśnie Jan Kościsz oskarżał Pawła M. pseudonim Misiek po tym, jak w październiku 1998 roku ten rzucił nożem w głowę piłkarza Dino Baggio podczas meczu Pucharu UEFA Wisły z Parmą. "Misiek" został za to przestępstwo skazany na sześć i pół roku więzienia. Gdy wyszedł z więzienia, szybko zbudował pozycję w środowisku pseudokibiców Wisły. Stanął na czele gangu "Sharksów", który - jak pokazał we wrześniu ubiegłego roku reportaż "Superwizjera" - przejął władzę w Wiśle.

Ale wobec Kościsza pojawiły się też wątpliwości, czy jako kibic Wisły Kraków jest właściwą osobą do prowadzenia śledztwa w sprawie klubu, z którym sympatyzuje. Dziesięć lat temu “Rzeczpospolita” informowała, że w latach 2001- 2003 grupa krakowskich sędziów i prokuratorów jeździła na wyjazdowe mecze Wisły na koszt biura podróży należącego do ówczesnego właściciela klubu Bogusława Cupiała.

To decyzja Prokuratora Krajowego

Radio RMF FM podało, że to krakowska prokuratura sama chciała przeniesienia postępowania. My ustaliliśmy, że było inaczej.

- Śledztwo dotyczące nieprawidłowości, których mogły dopuścić się zarządy Wisła Kraków SA i TS Wisła zostało przeniesione do Poznania decyzją Prokuratora Krajowego. Za decyzją stoi transparentność postępowań oraz chęć wyłączenia środowisk krakowskich z prowadzenia postępowania dotyczącego klubu z tego regionu – informuje nas Ewa Bialik, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

W Krakowie pozostanie jeszcze jedna sprawa dotycząca Wisły Kraków. W Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie toczy się śledztwo dotyczące działania grupy “Sharksów”, czyli bojówki kibiców Wisły Kraków. To oni mieli przejąć faktyczną władzę nad klubem. W tej sprawie w maju 2018 r. zostało zatrzymanych kilku liderów bojówki i do tego śledztwa aresztowano we Włoszech w październiku 2018 Pawła M. ps. “Misiek”.