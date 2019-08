Niemy protest Peszki. Zakleił usta taśmą

Lechia w końcu się przełamała. Czerwona kartka dla gwiazdora na ławce Do trzech razy... czytaj dalej » Dla gości bramki zdobyli Artur Sobiech i Rafał Wolski. Ten drugi w 62. minucie wbiegł na murawę za Peszkę.



Wisła walczyła do końca, chociaż o remis.

Stokowiec: Flavio nie jest wulgarny

W minucie 84. siedzący na ławce rezerwowych Lechii Flavio Paixao najpierw zobaczył żółtą kartkę, a po chwili czerwoną. Prawdopodobnie za wulgarne słowa w kierunku prowadzącego to spotkanie Bartosza Frankowskiego, kiedy ten podyktował dla miejscowych rzut wolny.



To po tym stałym fragmencie gry płocka ekipa strzeliła honorowego gola, zapisanego jako samobój Michałowi Nalepie - piłka otarła się o niego po dośrodkowaniu Dominika Furmana i wpadła do siatki.



Peszko w komentarzu do decyzji sędziego zakleił sobie usta taśmą.



- Z tego, co widziałem, nie doszło do niczego poważnego. Flavio miał pretensje o rzut wolny. On coś znaczy dla klubu, ma też swoją markę w polskiej piłce i u arbitrów. To nie jest zawodnik wulgarny. Nie posądziłbym go o obrażenie sędziego. Jestem zdziwiony decyzją o czerwonej kartce - komentował po meczu trener Lechii, Piotr Stokowiec.