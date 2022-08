Raków bez historycznego awansu do Ligi Konferencji. Bolesny cios w dogrywce

Częstochowianie zaledwie przed rokiem debiutowali na arenie międzynarodowej i wtedy również dotarli do 4. rundy kwalifikacji LK, ale podobnie jak w tej edycji nie udało im się awansować do rozgrywek. Wówczas na przeszkodzie stanął zdobywca Pucharu Belgii – KAA Gent.

Tym razem zespół prowadzony przez trenera Marka Papszuna wydawał się być bliżej historycznego osiągnięcia. W ubiegły czwartek Raków w pełni zasłużenie pokonał u siebie Slavię 2:1 po golach Iviego Lopeza i Frana Tudora, dzięki czemu w Pradze mógł bronić wypracowanej zaliczki.

- Szkoda, że pierwszego spotkania nie udało się nam wygrać wyżej, bo wtedy mielibyśmy w rewanżu jakiś margines błędu. No, ale lepiej błędów nie popełniać - podkreślił na przedmeczowej konferencji szkoleniowiec polskiej drużyny. Losowanie Ligi Mistrzów. Poznaliśmy grupy Losowanie grup... czytaj dalej »

Słupek Lopeza

Podopieczni Papszuna przystąpili do konfrontacji w Czechach bez strachu, prezentując się tak, jakby od lat regularnie rywalizowali w europejskich pucharach. Choć to gospodarze częściej strzelali na bramkę i nieco dłużej utrzymywali się przy piłce, to jednak długo nic z tego nie wynikało. Groźnie w szesnastce Rakowa zrobiło się w końcówce pierwszego kwadransa gry, gdy doszło do nieporozumienia Milana Rundicia i Vladana Kovacevicia, ale udało się oddalić zagrożenie.

Wicemistrzowie Polski nie skupiali się tylko na bronieniu korzystnego wyniku z pierwszego meczu. Już kilka minut po wspomnianym zamieszaniu w polu karnym byli bardzo bliscy objęcia prowadzenia. Znakomicie rozegrali akcję na małej przestrzeni, z łatwością ogrywając przeciwników. W roli egzekutora wystąpił Lopez, ale najpierw z jego strzałem poradził sobie bramkarz Slavii, a po dobitce piłka trafiła w zewnętrzną część słupka i opuściła boisko.

Źródło: Newspix Ivi Lopez trafił w słupek w pierwszej połowie rewanżowego meczu w Pradze

Chwilę później goście ponownie postraszyli miejscową drużynę. Tym razem na mocny strzał z dystansu zdecydował się Walerian Gwilia i niewiele zabrakło mu do szczęścia. Ostatecznie do przerwy utrzymał się bezbramkowy remis, który premiował awans częstochowian.

Pierwszy kwadrans po zmianie stron przebiegał bardzo podobnie. Raków nie ustępował coraz bardziej zniecierpliwionym gospodarzom i nadal potrafił dochodzić do groźnych sytuacji podbramkowych. Można było żałować szczególnie szansy z 57. minuty, kiedy Vladislavs Gutkovskis doskonale podał do wychodzącego na dobrą pozycję Mateusza Wdowiaka. Ten ostatni minął Alesa Mandousa, ale nie zdołał trafić do pustej bramki z ostrego kąta.

Gol zmienił wszystko

Polscy kibice przez godzinę mogli z dużym optymizmem śledzić przebieg spotkania, ale obraz gry całkowicie odmienił się w ostatnich 30 minutach drugiej odsłony. Wszystko za sprawą bramki zdobytej przez Mosesa Usora. Trener Papszun wspominał przed meczem, że trzeba wystrzegać się błędów, ale tym razem jego zespół niestety nie uniknął kosztowej pomyłki. Goście dali się zaskoczyć długim podaniem rywali w pole karne. Wprowadzony chwilę wcześniej z ławki Ivan Schranz przytomnie zagrał do niepilnowanego Usora, a Nigeryjczyk nie dał szans Kovaceviciowi.

Źródło: Newspix Moses Usor strzelił gola, który odmienił mecz Slavii z Rakowem

Po tym trafieniu gra Rakowa zupełnie się załamała. Przyjezdni sprawiali wrażenie, jakby zupełnie opadli z sił i stracili wiarę we własne możliwości. Ofensywa drużyny z Częstochowy stała się całkowicie niewidoczna. Tymczasem Slavia nabrała wiatru w żagle i sunęła z kolejnymi groźnymi atakami, spychając polski zespół do głębokiej obrony. Przed rozstrzygnięciem losów awansu w 90 minutach piłkarzy z Pragi powstrzymały tylko kapitalne interwencje Kovacevicia.

Cios w samej końcówce dogrywki

W dogrywce scenariusz ten utrzymał się. Gospodarze szukali decydującego trafienia, ale znów na ich drodze stawał doskonale spisujący się bramkarz Rakowa. Wydawało się, że wszystko rozstrzygnie się dopiero w konkursie rzutów karnych, gdyż po 120 minutach wynik dwumeczu nadal był remisowy. Prażanie zadali jednak ostatni cios jeszcze w doliczonym czasie dogrywki. Goście nie upilnowali w swojej szesnastce Schranza, a ten strzałem głową przechylił szalę na stronę Slavii.

Slavia Praga - Raków Częstochowa 2:0

Bramki: Moses Usor (62.), Ivan Schranz (120.).

Sędzia: Craig Pawson (Anglia). Widzów: 19 370.

Slavia Praga: Ales Mandous – David Doudera (56. Ivan Schranz), Aiham Ousou, Eduardo Santos, David Jurasek (80. Oscar Dorley) – Lukas Masopust (56. Ondrej Lingr), Tomas Holes, Petr Sevcik (94. Christ Tiehi), Ibrahim Traore, Moses Usor (77. Lukas Provod) – Stanislav Tecl (56. Peter Olayianka).

Raków Częstochowa: Vladan Kovacevic – Stratos Svarnas (112. Bogdan Racovitan), Zoran Arsenic, Milan Rundic – Fran Tudor, Walerian Gwilia (90+1 Szymon Czyż), Giannis Papanikolaou (111. Gustav Berggren), Patryk Kun (96. Władysław Koczerhin) – Bartosz Nowak (46. Mateusz Wdowiak), Sebastian Musiolik (46. Vladislavs Gutkovskis), Ivi Lopez.