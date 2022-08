Trener Rakowa rozgoryczony po odpadnięciu. "To był strzał w serce"

Slavia Praga – Raków Częstochowa w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy

Slavia Praga – Raków Częstochowa w eliminacjach do Ligi...

Slavia Praga – Raków Częstochowa w eliminacjach do Ligi...

W zeszłym tygodniu w Częstochowie gospodarze wygrali 2:1. W czwartkowy wieczór Slavia po 90 minutach prowadziła 1:0. Straty zostały odrobione, potrzebna była dogrywka. W niej długo zapowiadało się, że dojdzie do serii rzutów karnych. Aż nadeszła 122. minuta, kiedy gola dla ekipy z Pragi wbił Ivan Schranz.

To Slavia zagra w fazie grupowej Ligi Konferencji. Raków po raz drugi z rzędu nie zdołał tego dokonać. Przed rokiem częstochowianie również odpadli w czwartej, decydującej rundzie kwalifikacji z KAA Gent.

Marek Papszun o porażce ze Slavią

Raków bez historycznego awansu do Ligi Konferencji. Bolesny cios w dogrywce Raków Częstochowa... czytaj dalej » - Chciałbym podziękować drużynie, sztabowi za te emocje i przygodę pucharową, która niestety się dla nas skończyła. Zrobiliśmy bardzo dużo, aby wygrać tę rywalizację. Myślę, że godnie reprezentowaliśmy Częstochowę i Polskę. Nabraliśmy doświadczenia nie tylko jako zespół, ale i jako klub. Zobaczyliśmy, jak to wygląda na dobrym poziomie. Można mieć nadzieję, że zostanie to wykorzystane w przyszłości - skomentował Papszun.

Trener Rakowa żałował niewykorzystanych okazji. - Boli mnie, że mieliśmy tak dużo sytuacji, a zdobyliśmy tylko dwie bramki w dwumeczu. Tak po ludzku szkoda mi chłopaków. Zabrakło nam szczęścia, bo straciliśmy gola w ostatniej minucie dogrywki, gdy rywale już nawet nie próbowali atakować. Gdybyśmy zdobyli pierwsi bramkę, ten mecz miałby inne oblicze. Przeciwnik był skuteczniejszy - zaznaczył.

- Musimy teraz wrócić do ligowych zmagań. Dużo nas kosztowało, aby przeciwstawić się Slavii. To największy ból, jaki przeżyłem jako trener. To był strzał w serce - podsumował szkoleniowiec wicemistrzów Polski.

Źródło: PAP/EPA Marek Papszun

Slavia Praga - Raków Częstochowa 2:0 po dogrywce (0:0, 1:0)

Bramki: 1:0 Moses Usor (62.), 2:0 Ivan Schranz (122.)



Slavia Praga: Ales Mandous – David Doudera (56. Ivan Schranz), Aiham Ousou, Eduardo Santos, David Jurasek (80. Oscar Dorley) – Lukas Masopust (56. Ondrej Lingr), Tomas Holes, Petr Sevcik (94. Christ Tiehi), Ibrahim Traore, Moses Usor (77. Lukas Provod) – Stanislav Tecl (56. Peter Olayianka).



Raków Częstochowa: Vladan Kovacević – Stratos Svarnas (112. Bogdan Racovitan), Zoran Arsenić, Milan Rundić – Fran Tudor, Walerian Gwilia (91. Szymon Czyż), Giannis Papanikolaou (111. Gustav Berggren), Patryk Kun (96. Władysław Koczerhin) – Bartosz Nowak (46. Mateusz Wdowiak), Sebastian Musiolik (46. Vladislavs Gutkovskis), Ivi Lopez.