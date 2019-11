Gwiazdom Barcelony zabrakło klasy. "Niektórzy nawet nie podali ręki"

23.10 | Na Camp Nou piłkarze Barcelony nie mają problemów ze skutecznością, gorzej jednak idzie im na wyjazdach. Aż trudno w to uwierzyć, że w ostatnim roku żaden z wielkiego tria Leo Messi, Luis Suarez, Antoine Griezmann nie cieszył się z gola strzelonego na obcym stadionie w meczu Ligi Mistrzów. W środę Duma Katalonii zagra w Pradze ze Slavią.

Slavia Praga nie miała szczęścia w losowaniu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Zespół z Czech trafił do grupy F, w której zmierzy się z Barceloną, Borussią Dortmund oraz Interem. Przedstawiciele Slavii zareagowali w świetny sposób. To był śmiech przez łzy.

Slavia Praga trafiła do grupy śmierci. Reakcja mogła być...

Slavia Praga trafiła do grupy śmierci. Reakcja mogła być tylko...

Ekipie z Pragi już po losowaniu fazy grupowej Ligi Mistrzów doklejono łatkę dostarczycieli punktów dla europejskich gigantów: Barcelony, Borussii Dortmund i Interu Mediolan. Choć po czterech kolejkach rozgrywek Slavia zamyka tabelę grupy F, w każdym spotkaniu walczy z faworytami jak równy z równym. W pierwszej serii prażanie wywieźli punkt z Mediolanu (1:1).

Gwizdy na Camp Nou nie zaskoczyły trenera Barcelony. "Dobrze, że oczekiwania są duże" Trener Ernesto... czytaj dalej » We wtorkowy wieczór powtórzyli ten wyczyn na Camp Nou, remisując 0:0.

Rysa na wspomnieniach

Niezapomniane wspomnienia popsuli im jednak mistrzowie Hiszpanii. Zamiast podziękować za grę, piłkarze gospodarzy szybko udali się do szatni.

- Lionel Messi i reszta zawodników po prostu sobie poszła. Niektórzy z nich nawet nie podali nam ręki - opowiadał bohater Slavii Ondrej Kolar, cytowany przez serwis idnes.cz.

- Piłka nożna to moje życie, a możliwość występowania na takim stadionie to dla mnie wielka sprawa. Czekaliśmy na to z niecierpliwością. Każdy chłopiec marzy o tym od dziecka - dodał bramkarz.

Źródło: Getty Images Stadion Barcelony szybko opustoszał po meczu ze Slavią

Docenił kolegę po fachu

Niespodzianka na Camp Nou. Slavia wraca z Barcelony z punktem Kolejny raz FC... czytaj dalej » Kolar zanotował jeden z najlepszych występów w karierze. Niewielu udaje się zatrzymać Messiego, a czeski golkiper stanowił dla lidera Barcelony zaporę nie do przejścia. I choć Argentyńczyk po meczu nie docenił jego postawy, przynajmniej jednemu zawodnikowi rywali nie zabrakło klasy po końcowym gwizdku.

- Marc-Andre ter Stegen czekał na mnie w tunelu. Zatrzymał mnie i powiedział, że od dawna nie widział tak dobrego występu - ujawnił Kolar.

I dodał: - Miałem gęsią skórkę, słuchając takich pochwał od bramkarza tej klasy. To byłoby niesamowite doświadczenie, gdyby nie zachowanie reszty graczy Barcelony.

Po czterech kolejkach Barcelona znajduje się na czele grupy F z dorobkiem ośmiu punktów. O jedno oczko mniej zgromadziła Borussia Dortmund. Trzeci w tabeli jest Inter (4 pkt.), a ostatnia Slavia (2 pkt.).