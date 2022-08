Skuteczny Raków rozbił na wyjeździe Śląsk

W tygodniu częstochowianie zaprzepaścili szansę na udział w fazie grupowej Ligi Konferencji, tracąc zaliczkę z pierwszego meczu i przegrywając 0:2 po dogrywce ze Slavią Praga. Był to mecz decydujący o awansie do tych rozgrywek.

Warta z patentem na wyjazdach. Cracovia straciła gole i punkty w końcówce Cracovia chciała... czytaj dalej » W tym sezonie pozostała im więc już walka na krajowym podwórku. Celem jest oczywiście tytuł. Żeby go zdobyć, piłkarze prowadzeni przez Marka Papszuna muszą nadrobić zaległości (to dopiero ich piąty mecz w sezonie) i regularnie punktować.

Aż cztery gole po przerwie

W niedzielę plan zrealizowali. Przez większą część spotkania kontrolowali to, co dzieje się na boisku. Stworzyli więcej okazji. Piłka wpadła do siatki już na samym początku, ale gol nie został uznany. Kilkanaście minut później goście objęli jednak prowadzenie za sprawą Fabiana Piaseckiego.

Raków zaczął też świetnie drugą połowę, prowadził już po niespełna trzech minutach. Później gospodarzom udało się złapać kontakt za sprawą dobrze wykonanego karnego przez Erika Exposito. Końcówka to jednak dominacja Rakowa, który dorzucił dwa kolejne gole.

Po pięciu rozegranych spotkaniach zespół z Częstochowy ma dziesięć punktów. Lider - Wisła Płock - szesnaście. Ale też dwa mecze więcej od drużyny Papusza.

WYNIK:

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa 1:4 (0:1).



Bramki: 0:1 Fabian Piasecki (13), 0:2 Władysław Koczerhin (47), 1:2 Erik Exposito (58-karny), 1:3 Bartosz Nowak (64), 1:4 Mateusz Wdowiak (80).



Śląsk Wrocław: Michał Szromnik – Patryk Janasik, Konrad Poprawa, Daniel Gretarsson, Victor Garcia – Piotr Samiec-Talar (46. Matias Nahuel), Petr Schwarz, Patrick Olsen (59. Caye Quintana), Adrian Łyszczarz (46. Javier Hyjek), John Yeboah (59. Dennis Jastrzembski) – Erik Exposito (83. Karol Borys).



Raków Częstochowa: Vladan Kovacevic - Bogdan Racovitan, Zoran Arsenic, Stratos Svarnas - Fran Tudor (46. Mateusz Wdowiak), Szymon Czyż, Giannis Papanikolaou (82. Gustav Berggren), Patryk Kun (71. Wiktor Długosz) - Bartosz Nowak, Władysław Koczerhin (71. Ivan Lopez) – Fabian Piasecki (76. Vladislav Gutkovskis).