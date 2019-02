Wrocław się cieszy. Śląsk doczekał się zwycięstwa

Śląsk Wrocław kończy rok 2018 porażką z Pogonią Szczecin 1:2. Jeśli punkty w 20. kolejce zdobędzie Górnik Zabrze, to wówczas Śląsk spadnie na przedostatnią lokatę w tabeli. - Zespół z Wrocława potrzebuje mentalnego wstrząsu. To dobra drużyna, ale musi się przebudzić - powiedział ekspert Eurosportu Radosław Majdan.

Ostatnie ligowe zwycięstwo wrocławianie zanotowali 26 października ubiegłego roku, gdy rozbili w Legnicy Miedź 5:0.

Początek sobotniego spotkania w wykonaniu obu ekip wyglądał anemicznie, a piłkarze sprawiali wrażenie, jakby na boisko wyszli bez wcześniejszej rozgrzewki. Mecz ożywiła szybko zdobyta przez Arkadiusza Piecha bramka. Piotr Celeban przedłużył głową dośrodkowanie z lewej strony, piłka trafiła pod nogi napastnika wrocławian, a ten z bliska nie dał szans bramkarzowi Zagłębia.

Od tego momentu na boisku zaczęło się dziać znacznie więcej. Sosnowiczanie odważniej ruszyli do przodu, a ponieważ Śląsk nie zamierzał się zadowolić jednobramkowym prowadzeniem, akcje szybko przenosiły się z jednej strony na drugą. Groźniejszy był w swoich akcjach Śląsk i udokumentował to drugim golem. Sędzia Tomasz Musiał wskazał na środek boiska, ale po weryfikacji wideo wycofał się ze swojej decyzji.

Przez godzinę w przewadze

Szanse na gola mieli też przyjezdni. Groźnie strzelał Serb Żarko Udovicic, ale najlepszą okazję na doprowadzenie do wyrównania w tym okresie miał Grek Georgios Mygas - z linii pola karnego nie trafił jednak w bramkę.



Od 29. minuty sytuacja Zagłębia stała się jeszcze trudniejsza, bo z boiska za drugą żółtą kartkę został usunięty Giorgi Gabedawa. Gruzin na czerwoną kartkę zapracował w ciągu kilkudziesięciu sekund, najpierw atakując zawodnika Śląska łokciem, a kilka chwil później ostro wślizgiem.



Grający w przewadze gospodarze uzyskali zdecydowaną przewagę, ale potwierdził ją dopiero w końcówce spotkania. Po akcji Piecha ze Słowakiem Robertem Pichem na czystą pozycję wyszedł Mateusz Radecki i w sytuacji sam na sam płaskim strzałem posłał piłkę do siatki.

Źródło: PAP/Maciej Kulczyński Wrocławianie zadowoleni

Zagłębie kilka chwil po stracie drugiego gola mogło jeszcze wrócić do gry. Szansę na kontaktowego gola miał Tomasz Nawotka, ale nie trafił w piłkę. To była ostatnia ofensywna akcja przyjezdnych. Szanse na kolejne gole miał za to Śląsk, jednak albo bronił Dawid Kudła, albo piłka trafiała w obrońców lub mijała bramkę.

Śląsk Wrocław – Zagłębie Sosnowiec 2:0 (1:0)

Arkadiusz Piech (7), 2:0 Mateusz Radecki (79).

Żółta kartka - Śląsk Wrocław: Farshad Ahmadzadeh, Robert Pich. Zagłębie Sosnowiec: Giorgi Gabedawa, Lukas Gressak. Czerwona kartka za drugą żółtą – Zagłębie Sosnowiec: Giorgi Gabedawa (29). Sędzia: Tomasz Musiał (Kraków). Widzów 7 605.



Śląsk: Jakub Słowik – Piotr Celeban, Wojciech Golla, Igors Tarasovs, Mateusz Cholewiak – Lubambo Musonda (69. Farshad Ahmadzadeh), Mateusz Radecki, Jakub Łabojko (80. Michał Chrapek), Krzysztof Mączyński, Robert Pich – Arkadiusz Piech (85. Daniel Szczepan).

Zagłębie: Dawid Kudła – Giorgos Mygas, Mateusz Cichocki, Martin Toth (64. Piotr Polczak), Zarko Udovicic (46. Vamara Sanogo) – Giorgi Gabedawa, Mateusz Możdżeń, Lukas Gressak, Szymon Pawłowski, Olaf Nowak - Giorgi Iwaniszwili (61. Tomasz Nawotka).