Lech uratował się rzutem wolnym. We Wrocławiu bez kibiców

Puste trybuny we Wrocławiu to kara na Śląsk za mecz z Legią i zachowanie kibiców, którzy użyli pirotechniki, zmuszając arbitra do przerwania spotkania na dobrych kilka minut.

Lechici, którzy mieli za sobą serię czterech z rzędu wygranych spotkań, przystępowali do spotkania w lepszych nastrojach niż boleśnie skarceni przed tygodniem gracze Śląska. Ci ulegli przed tygodniem na własnym boisku Legii 0:3.

Śląsk się rozpędzał

Goście rozpoczęli mecz z większym zaangażowaniem i szybko zamknęli piłkarzy Śląska na własnej połowie. Dopiero w 10. minucie Śląsk był w stanie przedostać się w okolice bramki van der Harta, ale obrońcy Lecha skutecznie rozmontowali atak gospodarzy. W drugim kwadransie wrocławianie odzyskali inicjatywę i zaczęli panować na boisku.

W końcu piłka po raz pierwszy znalazła drogę do bramki Lecha. Dośrodkowanie Roberta Picha wykorzystał Mateusz Cholewiak i Śląsk prowadził 1:0. Była 26. minuta.



Mateusz Cholewiak przeciwko Cracovii strzelił najpiękniejszego gola 2019 roku na @StadionWroclaw Dziś w #ŚLĄLPO zdobył z kolei ostatnią bramkę roku na naszym boisku pic.twitter.com/iwZ0xB7FcT — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) December 14, 2019

Gol cudo z rzutu wolnego

Lech jednak nie odpuszczał. W 63. minucie był bliski wyrównania, ale piłka strzelona z 16 metrów przez Pedro Tibę trafiła w słupek.

Poznaniacy dopięli swego w 84. minucie. Znakomitym strzałem z rzutu wolnego popisał się Darko Jevtić, a precyzyjnie uderzona piłka poszybowała w okienko bramki Śląska. Putnocky nie miał szans na skuteczną obronę.

Skończyło się na 1:1.

Śląsk po sobotnim spotkaniu zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem 34 punktów, wyprzedzając o jeden Cracovię, która swój mecz w tej kolejce będzie rozgrywać dopiero w niedzielę. Lech jest piąty, liczbą punktów zrównał się z Lechią, która - podobnie jak Cracovia - również ma rozegrane jedno spotkanie mniej.

Śląsk Wrocław - Lech Poznań 1:1

Bramki: 1:0 Cholewiak (26'), 1:1 Jevtić (84')

Śląsk: Putnocky - Stiglec, Golla, Puerto, Dankowski - Mączyński, Zivulic, Płacheta (88' Samiec-Talar), Chrapek (76' Gąska), Pich (84' Labojko) - Cholewiak

Lech: van der Hart - Satka, Dejewski, Rogne, Kostewycz - Amaral (74' Puchacz), Muhar (72' Tomczyk), Tiba (83' Moder), Jóźwiak - Jevtić, Gytkjaer