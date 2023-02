Śląsk ma patent na Lecha. Wygrał z nim po raz trzeci w sezonie

Zobacz co wydarzyło się podczas spotkania Lecha Poznań i Śląska Wrocław w 10. kolejce Ekstraklasy.

Śląsk ma patent na Lecha. W obecnym sezonie wrocławianie wygrali z tym rywalem w sierpniowym meczu ligowym 1:0, triumfowali także w Pucharze Polski 3:1. W niedzielę zamierzali podtrzymać dobrą passę na swoim stadionie.

Czerwona kartka i gol

Gol w ostatnich sekundach. Pogoń wraca z punktami z Płocka Bramka w końcówce... czytaj dalej » Przed spotkaniem Lech miał aż 16 punktów straty do prowadzącego w tabeli Rakowa Częstochowa i marne szanse na obronę tytułu. Wydaje się, że podopieczni trenera Johna van den Broma skupiają się teraz bardziej na Lidze Konferencji, w której w czwartek awansowali do 1/8 finału (wyeliminowali Bodoe/Glimt, a zagrają z Djurgardens IF).

Dla piłkarzy Śląska, którzy ostatnio grali w kratkę, każdy ligowy punkt jest niezwykle cenny, żeby nie musieć się martwić o utrzymanie w ekstraklasie.

Mecz we Wrocławiu od początku był wyrównany, a oba zespoły stworzyły sobie kilka okazji bramkowych. Kluczowy moment spotkania miał miejsce w 33. minucie. Wówczas Radosław Murawski przewrócił Johna Yeboaha, który mógł wbiec w pole karne i być sam na sam z bramkarzem. Za ten taktyczny faul kapitan Lecha dostał czerwoną kartkę.

Rzut wolny sprzed linii pola karnego wykonywał Erik Exposito i uczynił to bardzo dobrze. Piłka poleciała płasko, odbiła się od słupka i wpadła do bramki gości.

Źródło: PAP/EPA Erik Exposito cieszy się z gola

Okazje Lecha, bramka dla Śląska

Wydawało się, że osłabiony Lech jest na straconej pozycji. Tymczasem po zmianie stron przyjezdni mieli kilka doskonałych okazji do wyrównania. W 47. minucie Michał Skóraś huknął z woleja w poprzeczkę. Niewiele później Giorgi Citaiszwili znalazł się sam na sam z bramkarzem Rafałem Leszczyńskim, ale golkiper odbił piłkę.

Gruziński piłkarz nie miał najlepszego dnia. W 57. minucie popełnił fatalny błąd, podał piłkę do Yeboaha, a napastnik Śląska ładnym strzałem z dystansu podwyższył na 2:0.

Mimo straty gola Lech nie rezygnował. Gościom od 72. minuty mogło grać się łatwiej, bo wtedy Victor Garcia otrzymał drugą żółtą i w konsekwencji czerwona kartkę. W meczu dziesięciu na dziesięciu Kolejorz atakował i dopiął swego w 88. minucie. Gola kontaktowego strzelił z najbliższej odległości Skóraś. Do końca spotkania gospodarze bronili się dość rozpaczliwie, ale dowieźli do końca korzystny rezultat.

Śląsk Wrocław - Lech Poznań 2:1 (1:0)

Bramki: Exposito (34.), Yeboah (57.) - Skóraś (88.)