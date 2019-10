Emocje we Wrocławiu dopiero po przerwie. Śląsk i Jagiellonia bez przełamania

13.09 | Mecz Jagiellonii z Legią w Białymstoku to hit 8. kolejki ekstraklasy.

Śląsk bardzo dobrze zaczął sezon, był nawet liderem ekstraklasy, ale w ostatnim czasie osiągał słabsze wyniki. Wrocławianie odpadli w 1/32 finału Pucharu Polski z Widzewem Łódź (0:2), przegrali także po raz pierwszy w sezonie w lidze z dołującą Koroną w Kielcach (0:1). W podobnych nastrojach byli piłkarze Jagiellonii. Oni z kolei zostali wyeliminowani z PP przez Cracovię (2:4), a w lidze ulegli na własnym stadionie Pogoni Szczecin 2:3. Przed piątkowym spotkaniem we Wrocławiu oba zespoły miały więc wiele do poprawienia.

Trzeba było poczekać

Arka rozbita w Płocku. Wisła pnie się w górę tabeli Wisła Płock... czytaj dalej » Pierwsza połowa meczu nie mogła podobać się kibicom. Na boisku wiało nudą. Więcej było chaosu i niecelnych podań, niż ciekawych, składnych akcji. Optyczną przewagę mieli gospodarze, ale długo nie potrafili poważnie zagrozić bramce rywali. Kiedy już Przemysław Płacheta i Dino Stiglec zdecydowali się na strzały, były one bardzo niecelne. Jaga nastawiła się na defensywę i czekała na kontry. Pierwszy celny strzał w światło bramki oddali goście... w 43 minucie. Z rzutu wolnego Martin Pospisil trafił wprost w ręce Matusa Putnocky'ego.

W drugiej połowie wreszcie zaczęło się dziać coś ciekawego. Najpierw Stiglec precyzyjnie dośrodkował z lewego skrzydła do Michała Chrapka, który będąc kilka metrów od bramki posłał piłkę wysoko nad poprzeczką.

Cios za cios

Śląsk poszedł za ciosem i w 57. minucie objął prowadzenie. Diego Zivulić wrzucił futbolówkę w pole karne do Łukasza Brozia, ten z pierwszej piłki zgrał jeszcze do Roberta Picha, a Słowak trafił obok słupka. To był pierwszy celny strzał WKS-u w tym spotkaniu.

Miejscowi nie cofnęli się po tym golu, co zemściło się w 68. minucie. Jaga przeprowadziła szybką kontrę, po której Patryk Klimala idealnie wyłożył piłkę do Juana Camary, a Hiszpan z bliskiej odległości nie dał szans bramkarzowi.

Do końca mecz był otwarty i oba zespoły starały się wywalczyć pełną pulę. Mimo prób wynik nie uległ już jednak zmianie.

Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok 1:1 (0:0)



Bramki: Robert Pich (57) - Juan Camara (69).

Śląsk Wrocław: Matus Putnocky - Łukasz Broź, Israel Puerto, Wojciech Golla, Dino Stiglec - Przemysław Płacheta, Michał Chrapek (66. Filip Marković), Jakub Łabojko, Diego Zivulić, Robert Pich (90+1. Mateusz Cholewiak) - Erik Exposito (78. Daniel Szczepan).

Jagiellonia Białystok: Damian Węglarz - Jakub Wójcicki, Ivan Runje, Zoran Arsenić, Guilherme Sitya - Tomas Prikryl (78. Martin Kostal), Martin Pospisil, Taras Romanczuk, Jesus Imaz, Juan Camara (90+3. Ognjen Mudrinski) - Patryk Klimala (90+3. Mikołaj Wasilewski).