Cudowny gol w końcówce i Śląsk znów wygrywa

Śląsk już w pierwszej minucie zagroził bramce Cracovii, ale strzał Dino Stigleca rywale zablokowali. Nie była to bynajmniej zapowiedź szturmu bramki gości. Co prawda gra częściej toczyła się na połowie przyjezdnych, ale nie można było powiedzieć, że wrocławianie mają przewagę. To szybkie akcje gości były groźniejsze i po jednej z nich powinni wyjść na prowadzenie.



Wisła zabawiła się z beniaminkiem. ŁKS zdemolowany Wisła Kraków... czytaj dalej » Po przejęciu piłki w środkowej strefie Pelle vab Amersfoort zagrał do zupełnie niepilnowanego Mateusza Wdowiaka. Pomocnik Pasów przymierzył w górny róg, ale Matus Putnocky popisał się fantastyczną paradą. Wdowiak miał jeszcze szansę na dobitkę, ale posłał piłkę w trybuny.

Prowadzenie po rzucie rożnym

Poza tym, że Śląsk był częściej przy piłce, miał też znacznie więcej rzutów rożnych, które rozgrywał na różne sposoby. Po jednym z nich piłka trafiła przed pole karne, gdzie na uderzenie zdecydował się Łukasz Broź. Źle trafił i wyszło podanie do debiutującego w ekstraklasie Israela Puerto, który zgrał głową do Roberta Picha, a ten strzałem z bliska nie dał szans Michałowi Peskoviciowi.



Po stracie gola Cracovia została zepchnięta do defensywy i nie potrafiła długimi momentami wyjść z własnej połowy, nie mówiąc już o zagrożeniu bramce Śląska. Przyjezdni dopiero tuż przed przerwą mieli swoją szansę na gola, którą podarował im Przemysław Płacheta. Młody skrzydłowy gospodarzy wdał się w drybling na własnej połowie, stracił piłkę i po kombinacyjnej akcji bramkę mógł zdobyć van Amersfoort, ale Putnocky nie dał się zaskoczyć.



Po przerwie obraz gry się zmienił. Cracovia podeszła wyżej pressingiem i ciężar gry został przesunięty na połowę Śląska. Krakowianie byli częściej przy piłce, ale groźniejsze były szybkie ataki wrocławian. Doskonałą okazję na podwyższenie prowadzenia miał Płacheta, ale z pola karnego trafił w środek bramki i Pesković nie miał problemu ze złapaniem piłki.

Jeszcze dwa piękne gole

Rezerwowy uratował Jagiellonię w Gdańsku Lechia Gdańsk... czytaj dalej » Z czasem Śląsk zaczął się cofać coraz bardziej i sprawiał wrażenie, jakby był zainteresowany już tylko obroną wyniku. Szybko się to zemściło. Po kolejnym dośrodkowaniu w pole karne wrocławian do piłki dopadł Rubio i ładnym strzałem z woleja nie dał szans bramkarzowi gospodarzy.



Kilka minut później mogło być już 1:2. Po rozegraniu rzutu rożnego głową z kilku metrów strzelał Ołeksij Dytiatjew, ale Putnocky popisał się świetnym refleksem.



W końcowych minutach ponownie zaatakował Śląsk. W jednej tylko akcji szanse na gola mieli Płacheta oraz Daniel Szczepan, ale świetnie spisał się Pesković. Bohaterem został Cholewiak. Najpierw skrzydłowy przepchnął jednego z rywali, a później zdecydował się na uderzenie zza pola karnego i piłka wylądowała w górnym rogu bramki.



To nie był jednak koniec emocji. Cracovia rzuciła się do ataków. W ostatniej akcji meczu piłka w polu karnym trafiła jednego z wrocławian. Goście zaczęli sygnalizować zagranie ręką. Arbiter długo analizował sytuację na monitorze, lecz ostatecznie nie wskazał na jedenasty metr i odgwizdał koniec spotkania.

Po pięciu meczach Śląsk z 13 punktami jest liderem tabeli. Cracovia uzbierała siedem oczek i jest piąta.

Śląsk Wrocław - Cracovia Kraków 2:1 (1:0).

Bramki: 1:0 Robert Pich (30), 1:1 Rubio (81), 2:1 Mateusz Cholewiak (87).



Śląsk Wrocław: Matus Putnocky - Łukasz Broź, Israel Puerto, Wojciech Golla, Dino Stiglec - Lubambo Musonda (74. Mateusz Cholewiak), Michał Chrapek (89. Adrian Łyszczarz), Jakub Łabojko, Robert Pich, Przemysław Płacheta - Erik Exposito (82. Daniel Szczepan).



Cracovia Kraków: Michal Peskovic - Cornel Rapa, Ołeksij Dytiatjew, David Jablonsky, Diego Ferraresso - Mateusz Wdowiak (46. Rubio), Janusz Gol, Pelle van Amersfoort (85. Filip Piszczek), Sylwester Lusiusz (88. Daniel Pik), Sergiu Hanca - Rafael Lopes.