Atletico po cichu traci swój symbol. Godin w tajemnicy przeszedł testy w nowym klubie

Według informacji Sky Sport Italia stoper ma za sobą już nie tylko badania w nowym klubie, ale także rozmowy kontraktowe. W Mediolanie miałby zarabiać 5,5 miliona euro za sezon i podpisać dwuletnią umowę z opcją przedłużenia jej o kolejny rok.

Nie znajdą wspólnego języka

Do Interu Godin trafiłby więc na zasadzie wolnego transferu. Od kilku miesięcy nie może dojść do porozumienia z działaczami Atletico w sprawie przedłużenia upływającego w czerwcu kontraktu i wszystko wskazuje na to, że obie strony już nie znajdą wspólnego języka i jedynie wypełnią ciągle obowiązującą umowę.

Urugwajczyk dogra zatem do końca obecny sezon w barwach Rojiblancos, po czym najpewniej opuści klub, w którym występuje od 2010 roku i którego przez lata stał się ikoną.

Jak dotąd Godin jako piłkarz Atletico rozegrał 364 spotkania na wszystkich frontach i pomógł drużynie wygrać mistrzostwo Hiszpanii, dwa puchary Ligi Europy, Puchar Hiszpanii, a także dwukrotnie awansować do finału Ligi Mistrzów.