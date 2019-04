Skandaliczny transparent przed meczem Piątka. Klub odcina się od zachowań kibiców

Mecze ligi włoskiej można oglądać w kanałach w ELEVEN SPORTS w Player.pl

Wszystko zaczęło się od wywieszenia w centrum Mediolanu transparentu z napisem "Cześć Benito Mussoliniemu". Irriducibili (Niezniszczalni) Lazio, założona w 1987 roku grupa rzymskich ultrasów, chciała w ten sposób uczcić pamięć przywódcy ruchu faszystowskiego zabitego 28 kwietnia 1945 roku.

Przed wejściem na trybuny San Siro stołeczni kibice zaczęli obrażać werbalnie wypożyczonego z Chelsea Bakayoko. Rasistowskie przyśpiewki nie ustały, gdy pomocnik Milanu pojawił się na rozgrzewce, o czym informowały włoskie media.

Milan vs Lazio 24/04/2019



Irriducibili Lazio in Milano



"Honor to Benito Mussolini" pic.twitter.com/vyOrdgFIGD — 101% ULTRAS (@101ULTRAS) April 24, 2019

Szybka reakcja klubowych władz

"Lazio stanowczo odcina się od zachowań i wydarzeń, które w żaden sposób nie odzwierciedlają wartości sportowych promowanych przez klub od 119 lat" – napisano w klubowym oświadczeniu.

Piątek wtopił się w tłum. Milan odpadł w półfinale Pucharu Włoch Celem AC Milan na... czytaj dalej » "Odrzucamy i kwestionujemy uproszczone podejście niektórych mediów do przypisywania klubowi części winy za wydarzenia, do których doszło za sprawą pojedynczych jednostek, z powodów niezwiązanych z zamiłowaniem do sportu" – dodano.

Kolejny raz

W ostatnim czasie we włoskiej piłce nożnej regularnie dochodzi do incydentów o podłożu rasistowskim. Za rasistowskie przyśpiewki pod adresem obrońcy Napoli Kalidou Koulibaly’ego Inter Mediolan zmuszony był rozegrać w grudniu na San Siro dwa mecze bez udziału publiczności.

W kwietniu doszło również do rasistowskich incydentów wymierzonych w nastoletniego napastnika Juventusu Moise'a Keana przez fanów Cagliari. Władze Serie A wciąż prowadzą w tej sprawie śledztwo.

Środowy rewanż w półfinale Pucharu Włoch zakończył się zwycięstwem Lazio 1:0. Rywalem rzymian w finale będzie Atalanta lub Fiorentina. Ich mecz w czwartek. W pierwszym meczu we Florencji było 3:3.