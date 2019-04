Grad petard w polu karnym. Kibic do aresztu, bramkarz do szpitala

Awantura po golu Klicha. Strzelił, gdy rywal leżał na boisku Przepychanki w... czytaj dalej » Na Estadio Hernando Siles w La Paz kończył się doliczony czas gry. The Strongest prowadzili 2:1, co wyraźnie rozwścieczyło jednego z fanów gości, zajmującego miejsce za bramką Vacy. Mężczyzna cisnął petardami hukowymi w kierunku murawy, a co najmniej sześć z nich wybuchło blisko golkipera. Oszołomiony piłkarz padł na murawę.

Błyskawiczna reakcja

Reakcja policji obecnej na stadionie była błyskawiczna. Vaca nie zdołał się jeszcze pozbierać z boiska, a funkcjonariusze zidentyfikowali i aresztowali niesfornego kibica.

40-letni bramkarz zdołał dokończyć spotkanie, ale jak wynika z informacji boliwijskich mediów, po ostatnim gwizdku został przetransportowany do szpitala, gdzie musiał przejść szczegółowe badania.

Po 20 spotkaniach boliwijskiej ekstraklasy The Strongest zajmują czwarte miejsce w tabeli. Jorge Willstermann plasują się trzy pozycje niżej.