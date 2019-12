Zakpił z Ronaldo, odpowiedziała mu siostra. "Podążasz drogą, którą Cristiano przebył tysiąc razy"

Ronaldo, pięciokrotnego zdobywcy najcenniejszego indywidualnego wyróżnienia na świecie, na gali "France Football" nie było. Jakby przeczuwał, że tym razem to nie on zostanie wyróżniony.

Lewandowski najlepszy w dwóch krajach. Tak głosowano na Złotą Piłkę Robert... czytaj dalej » - Czy nieobecność Ronaldo sprawia, że masz jednego rywala mniej do zdobycia Złotej Piłki? - usłyszał van Dijk od jednego z dziennikarzy jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości. Zdobywca tegorocznej Ligi Mistrzów z odpowiedzią nie wahał się nawet przez moment. - A to on w ogóle był moim rywalem? - dopytywał, deprecjonując osiągnięcia Portugalczyka.

Ostatecznie Van Dijk zajął w plebiscycie drugie miejsce, Ronaldo trzecie, ale na tym historia się nie zakończyła.

Żart Holendra wyraźnie nie przypadł do gustu siostrze Portugalczyka, a swoją złość wylała w mediach społecznościowych. I wyszedł z tego obszerny, emocjonalny wpis.

Bolesna wyliczanka od siostry

"Drogi Virgilu, podążasz drogą, którą Cristiano przebył tysiąc razy. Widzisz, mój drogi Virgilu, Cristiano był trzykrotnym mistrzem w kraju, w którym Ty grasz od lat i ciągle nie potrafisz zdobyć tytułu. Cristiano był najlepszym graczem i królem strzelców w kraju, w którym grasz. Nawiasem mówiąc, był wtedy młodszy od Ciebie" - rozpoczęła Katia Aveiro, nawiązując do występów brata dla Manchesteru United.



Wyświetl ten post na Instagramie. Acho que há pessoas a viver completamente frustradas!!! E fora da realidade... A tal humildade! Repórter: "Cristiano Ronaldo não estará cá esta noite. É menos um rival a ter em conta." Van Dijk: " É Cristiano Ronaldo realmente um rival?" Foi esta a resposta do central holandês do Liverpool, quando confrontado sobre a ausência do astro português da gala desta noite. É certo e sabido que Ronaldo não ganhará o prémio desta noite. Apesar de ter vencido importantes títulos colectivos...mas isso é outra conversa e que lá na frente iremos ver onde vai chegar a verdade sobre o futebol !!! Agora, caro Virgil, para onde tu vais, Cristiano Ronaldo já foi e já veio mil vezes . Vê lá bem, meu caro Virgil, que o Cristiano Ronaldo foi tri-campeão no país onde tu já jogas há anos e ainda não conseguiste meter a mão na "lata". O Cristiano Ronaldo até foi o melhor jogador e melhor marcador no país onde jogas Virgil. Por sinal, era até bem mais jovem que tu. Depois, caro Virgil, o Cristiano Ronaldo foi para outras paragens e tornou-se no maior jogador da história de um clubezito. Real Madrid, diz-te algo Virgil? É possível que sim, porque esse clube, com esse tal Cristiano até te derrotaram na final de uma tal de Champions League. Dessas, já o Ronaldo tem 5, Virgil. E esse tal Ronaldo e companheiros, com as quinas ao peito, esmagaram a tua "laranja" numa final. Foi duro, Virgil? Temos pena. E, caro Virgil, numa das épocas menos conseguidas da sua carreira, o Cristiano Ronaldo ainda venceu mais títulos que tu. Impressionante, não é? Agora, Virgil, vai vencer títulos daqueles que realmente contam e depois falamos. Quando tiveres uma mão cheia deles, dos realmente importantes, talvez te possas sentar à mesa com o Cristiano. Ou como se diz na nossa terra, cresce e aparece! E para mim @cristiano és e serás para sempre o melhor jogador do mundo!!! E quem não gosta que ponha na roda do prato !!!( como se diz na nossa terra ,pequenina para muitos ) mas de onde saiu o melhor de todos os tempos...#assinoembaixoluisfaria #cr7n1 #Eotrabalhocontinua #respostastánahistoriaenomuseu #orgulhodomeurei #Deusnocomando Post udostępniony przez Katia Aveiro (@katiaaveirooficial) Gru 2, 2019 o 3:00 PST







Pod prąd idzie od lat, teraz też zaskoczył. Lewandowski może czuć się wyróżniony Ten dziennikarz... czytaj dalej » "Później, drogi Virgilu, Cristiano udał się gdzie indziej i został najlepszym piłkarzem w historii klubu. Real Madryt, mówi ci to coś? Powinno, bo ten klub, z Ronaldo w składzie, pokonał Cię w finale Ligi Mistrzów. Zresztą on wygrywał ją pięciokrotnie. No i ten Ronaldo razem z kolegami zmiażdżyli Twoją reprezentacje Holandii w finale Ligi Narodów. To trudne? Co za szkoda. W Twoim najlepszym roku w karierze Cristiano ma więcej wygranych trofeów. To wspaniałe, prawda?" - kontynuowała.



Aveiro dodała również, że Van Dijk będzie mógł "usiąść przy jednym stole" z jej bratem dopiero wtedy, gdy zdobędzie tyle samo pucharów co Ronaldo.



I na koniec zwróciła się wreszcie do samego Portugalczyka: "Dla mnie jesteś i zawsze będziesz najlepszy na świecie".

W poniedziałek w Paryżu szóstą Złotą Piłkę w karierze odebrał Leo Messi.

Źródło: Getty Images Leo Messi odebrał szóstą Złotą Piłkę w karierze