AS Monaco nie próżnuje. Siódmy zimowy transfer do ekipy Glika

Bereszyński: Glika trudno jest zastąpić

13.11.2018 | - Doskonale zdaję sobie sprawę, że taka jest piłka. Trudno będzie zastąpić Kamila, bo jest filarem naszej drużyny. Mówiliśmy o tym także przed mundialem. Ja też kiedyś w eliminacjach skorzystałem na czyjejś kontuzji, grałem na lewej obronie i od tamtej pory gram regularnie - tak to działa. - Nie wiemy jeszcze w jakim zestawieniu wyjdziemy, możliwe że zagramy w taki sposób pierwszy raz, a nie jest to łatwe bo linia obrony musi być zgrana. To jest jednak poziom reprezentacyjny, znamy się wiele lat i do pewnych założyć musimy się dostosować, to konieczne - powiedział Bartosz Bereszyński.

