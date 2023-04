Zapalił się samolot z piłkarkami Arsenalu. "W takich chwilach każdy ma najgorsze myśli"

Ptak wleciał do jednego z silników Boeinga 737 na pasie startowym lotniska Braunschweig Wolfsburg w Niemczech i wywołał płomienie, które przeleciały pod skrzydłem. Według relacji "Bilda" świadkowie najpierw usłyszeli głośny huk, samolot został szybko zatrzymany, a pasażerowie ewakuowani. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał.

Zapalił się silnik

Ewa Pajor błyszczy w Lidze Mistrzyń. Kolejna bramka Ewa Pajor... czytaj dalej » Grająca w Arsenalu Norweżka Frida Maanum opisała na antenie lokalnej telewizji NRK zdarzenie jako bardzo dramatyczne.

- Najpierw był głuchy huk w jednym z silników, który następnie się zapalił, co widziałam przez okno - relacjonowała zawodniczka. - Samolot zdążył na szczęście wstrzymać start i zatrzymać się na końcu pasa, lecz ewakuacja była bardzo nerwowa i stresująca. W takich chwilach każdy ma najgorsze myśli - powiedziała.

- Później dowiedzieliśmy się, że do silnika wpadła sowa - dodała.



Mecz zakończył się wynikiem 2:2, a pierwszego gola dla Wolfsburgu strzeliła w 19. minucie Ewa Pajor, która prowadzi w klasyfikacji strzelczyń z ośmioma bramkami.