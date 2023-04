Media: nalot na siedzibę Bayernu. Pokłosie afery z rosyjskim oligarchą

Działania śledczych nie były skierowane przeciwko Bayernowi, lecz dotyczyły procederu prania pieniędzy przez Usmanowa. Jak dowiedział się "Bild", akcja organów ścigania były wynikiem współpracy śledczych federalnego oraz bawarskiego urzędu kryminalnego. Nalot na siedzibę klubu w Monachium oraz na pomieszczenia stadionu Allianz Arena odbył się we wtorek. Szefowie Bayernu nie wytrzymali i wkroczyli do szatni Bayern Monachium... czytaj dalej »

Niebezpieczna znajomość

Miliarder Usmanow jest znanym zwolennikiem Władimira Putina. Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę oligarcha znalazł się na unijnej liście sankcyjnej, a jego aktywa zostały zamrożone.

"Przyjaciel Putina jest podejrzany o ukrywanie pieniędzy z przestępstw, takich jak uchylanie się od płacenia podatków w latach 2017-2022. Chodzi o wielomilionową kwotę" - podkreślają niemieccy dziennikarze.

Śledczy szukali dowodów na pranie pieniędzy przez Usmanowa i w ten sposób obiektem ich zainteresowania stał się klub piłkarski z Monachium. Policja nie podała szczegółów, jednak "jednym z punktów stycznych między oligarchą a FC Bayern jest jego honorowy prezydent Uli Hoeness" - ustalił "Bild".

Usmanow i Hoeness posiadają wille nad jeziorem Tegernsee, gdzie rosyjski oligarcha mieszkał do czasu swojej ucieczki w marcu 2022 roku. Ponadto Niemiec miał mu zapewniać bilety do sektora VIP na najważniejsze mecze Bayernu w Lidze Mistrzów - dowiedział się "Bild". Dodał, że nie wiadomo jeszcze, czy i jakie dowody zostały zabezpieczone podczas przeszukań.

Śledczy potwierdzili, że dochodzenie przeciwko Usmanowowi w sprawie prania pieniędzy nie zostało jeszcze zakończone. Władze Bayernu Monachium nie udzieliły komentarza w kwestii nalotu policji.



Jak przypomniał "Bild", śledczy podatkowi już jesienią 2022 roku przeszukali trzy wille Usmanowa nad Tegernsee. Choć Rosjanin przebywał tam regularnie od 2016 roku i zatrudnia pracowników, w tym ochronę, nigdy nie złożył zeznania podatkowego. Po ataku Rosji na Ukrainę aktywa Usmanowa na terenie Unii Europejskiej zostały zamrożone, skonfiskowano także jego luksusowy jacht Dilbar.