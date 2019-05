"Czerwoni ze wstydu". Najgorszy Real od dwudziestu lat

Real prowadził. Skończył dotkliwie pokonany Piłkarze Realu... czytaj dalej » Niedzielna kompromitacja w San Sebastian była 17. porażką madrytczyków w tym sezonie, uwzględniając wszystkie rozgrywki. Real przegrał z Realem Sociedad 1:3 i przyklepał trzecie miejsce na kolejkę przed końcem rozgrywek. Wicemistrzem zostało Atletico, mistrzem już trzy tygodnie wcześniej - Barcelona.



Dla kibiców Realu, 33-krotnego mistrza Hiszpanii, ostatnie miejsce na ligowym podium jest jak policzek. Zwłaszcza że do mistrzów z Katalonii traci rekordowe 18 punktów.



"Czerwoni ze wstydu" - to tytuł poniedziałkowego wydania stołecznego dziennika "Marca". Trochę w tym odniesienia do koloru koszulek, w jakich madrycki zespół wystąpił w Kraju Basków, ale głównie do samopoczucia piłkarzy i kibiców klubu.



"Madrytczycy ponieśli 17 porażek. To najgorszy wynik od sezonu 1998/1999" - podkreśla "AS", inny tytuł sportowy ze stolicy Hiszpanii. 20 lat to szmat czasu. Wtedy w Realu grali m.in. Bodo Illgner i Davor Suker, dziś panowie już po pięćdziesiątce.



17 przegranych (ponad 30 proc. spotkań) w kończącym się sezonie to niemal tyle, ile Real zanotował w trzech poprzednich (19).

Porażki Realu w ostatnich 21 sezonach SEZON LICZBA MECZÓW

LICZBA PORAŻEK PROCENT PRZEGRANYCH 2018/2019 56 17 30,36% 2017/2018 62 9 14,52% 2016/2017 60 5 8,33% 2016/2017 52 5 9,62% 2014/2015 59 10 16,95% 2013/2014 60 6 10,00% 2012/2013 61 11 18,03% 2011/2012 58 5 8,62% 2010/2011 59 6 10,17% 2009/2010 48 7 14,58% 2008/2009 50 16 32,00% 2007/2008 52 14 26,92% 2006/2007 50 10 20,00% 2005/2006 52 12 23,08% 2004/2005 52 10 19,23% 2003/2004 59 14 23,73% 2002/2003 62 9 14,52% 2001/2002 66 16 24,24% 2000/2001 57 14 24,56% 1999/2000 65 14 21,54% 1998/1999 54 17 31,48%

Zmiany przesądzone

Zespół potrzebuje zmian. To przesądzone. Taką deklarację złożył już Zinedine Zidane, który w środku sezonu awaryjnie wrócił na madrycką ławkę po dziewięciu miesiącach przerwy.



- O ruchach personalnych poinformujemy na koniec sezonu - ogłosił Francuz.

Do Realu ma trafić Eden Hazard. Królewscy kuszą również Neymara i Kyliana Mbappe. Odejdzie Gareth Bale, zielone światło w poszukiwaniu nowego klubu otrzymał rezerwowy bramkarz Keylor Navas.