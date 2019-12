Samochód uderzył w słup i stanął w płomieniach. Tragiczna śmierć piłkarza

Do prezesa związku Williama Wallace'a szokująca wiadomość dotarła w czwartek rano.

Hiszpania w szoku. Nie żyje Jose Antonio Reyes Tragiczna... czytaj dalej » - Dowiedziałem się od naszego rzecznika prasowego. Myślałem, że coś stało się z moim telefonem. Dopytywałem, czy aby na pewno dobrze zrozumiałem. W dalszym ciągu jestem w głębokim szoku i pogrążony w smutku - powiedział Wallace.

- W trakcie swojej kariery prowadziłem Shahdona i dał się poznać jako młody człowiek pełen pokory, dobrze wychowany, spokojny i z wielkimi marzeniami i ambicjami - wspominał prezes trynidadzkiej federacji.

Śmierć na miejscu

Winchester poniósł śmierć w wypadku, do którego doszło w Gasparillo w jego ojczyźnie. Samochód, którym podróżowały cztery osoby, w tym piłkarz i jego partnerka, z nieustalonych przyczyn zboczył z drogi i uderzył w słup, stając w płomieniach. Uwięzionym osobom nie udało się wydostać z auta. Cała czwórka zginęła na miejscu.



Tragic and Heartbreaking news just coming to hand.



Trinidad and Tobago forward Shahdon Winchester has been confirmed as one of the persons who have died in a vehicular accident this morning in Gasparillo.



This is truly tragic news for us. May his Soul Rest In Eternal Peace. pic.twitter.com/VjlWp0VbE7 — TTFA (@TTFootballAssoc) December 19, 2019





Winchester był piłkarskim obieżyświatem. Zaczynał karierę w rodzimym W Connection, ale potem los zawiódł go do Wietnamu, Finlandii, Meksyku czy Azerbejdżanu. Od 2010 roku był reprezentantem Trynidadu i Tobago, dla którego zdążył rozegrać 28 meczów, strzelając sześć goli.

8 stycznia obchodziłby 28. urodziny.