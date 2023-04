"Katastrofa" Manchesteru United. Ten mecz będzie miał wpływ na jego przyszłość

Piłkarze Ten Haga polecieli na rewanż po remisie 2:2 na swoim stadionie. Już w tamtym spotkaniu zawiedli. W samej końcówce stracili dwa gole samobójcze i tym samym pewną wygraną.

Na boisku rywala zaprezentowali się jeszcze gorzej. Pierwszą i trzecią bramkę stracili po fatalnych błędach Harry'ego Maguire'a i Davida de Gei.



Maguire did nothing wrong. Why did De Gea passed the ball to him, knowing his strength?pic.twitter.com/8lfFFYXFVh — Fancy Di Maria (@FancyDiMaria_) April 20, 2023







The best of Brother Bernard



Mourinho Twitter Blue Maguire Casemiro Quadruple PSquare Man U Abia pic.twitter.com/Pgqg5bvkE7 — Ogwu Ikechukwu (@uniqueogwu) April 20, 2023





Materiał do przemyśleń

Włosi po meczu z Lechem: koszmar, cierpieliśmy We Włoszech... czytaj dalej » Serwis BBC określa dwumecz z hiszpańskim zespołem jako "ćwierćfinał do zapomnienia". Dodaje, że rewanżowe spotkanie powinno utkwić w pamięci Ten Haga, gdy ten będzie budował zespół na przyszły sezon.

Zawiedli nie tylko wspomniani De Gea i Maguire. Zdaniem holenderskiego trenera jego piłkarzom zabrakło zaangażowania. Po spotkaniu zgodził się z jednym z dziennikarzy, przyznając, że Sevilla była tego dnia bardziej walczącym zespołem.

- Muszę przyznać, że to prawda. To trudne, ale tak właśnie było. Kiedy coś idzie nie tak, trzeba wziąć się w garść i walczyć dalej. Nie chodzi nawet o umiejętności, ale o charakter - stwierdził Holender.

- Oni bardziej chcieli wygrać. To nie do zaakceptowania. Każdy musi zdawać sobie sprawę, że w takim klubie jak Manchester oczekiwania i standardy muszą być wyższe - dodał.

Źródło: Getty Images Erik ten Hag jest trenerem Manchester United od początku sezonu 2022/23

"To była katastrofa"

O tym, że czwartkowy mecz może mieć wpływ na kształt zespołu w przyszłym sezonie, wątpliwości nie ma Paul Scholes, były piłkarz United, dziś ekspert.

- Ten Hag ma teraz sporo przemyśleń co do niektórych zawodników. To spotkanie pokazało, że w przypadku kilku kontuzji ten skład nie jest wystarczająco dobry. Może potrafi sobie poradzić w normalnych meczach, ale kiedy przychodzi grać o wysoką stawkę, już tak nie jest - mówił Scholes.

- Chyba nikt nie przypuszczał, że to się tak skończy. Ten dwumecz został przegrany w drugiej połowie starcia na Old Trafford. Manchester nie był przygotowany na ten rewanż. Sevilla grała tak, jakby walczyła o życie. Dla United to była katastrofa - dodał inny były gracz United Owen Hargreaves.

Ćwierćfinały Ligi Europy - rewanże:

Sporting - Juventus 1:1 (pierwszy mecz 0:1: awans Juventus)

Royale Union SG – Bayer Leverkusen 1:4 (pierwszy mecz 1:1; awans Bayer)

Sevilla – Manchester United 3:0 (pierwszy mecz 2:2; awans Sevilla)

AS Roma – Feyenoord 4:1 po dogrywce (pierwszy mecz 0:1; awans Roma)