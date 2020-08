To był mecz godny finału. Liga Europy dla Sevilli

Zawodnicy Interu Mediolan przygotowywali się do pierwszego meczu 1/8 finału Ligi Europy z Getafe.

Dwa dni przed decydującym meczem Ligi Mistrzów kibice otrzymali wyśmienitą przystawkę. Tego się zresztą spodziewano, bo finałowy zestaw imponował. Niepokonana od dwudziestu spotkań Sevilla i Inter, który też nie zawodził, a w całym sezonie strzelił łącznie aż 111 goli.

Pierwsi uderzyli mediolańczycy. Rajd silnego jak tur Romelu Lukaku zakończył się faulem i rzutem karnym, który na bramkę zamienił sam poszkodowany. Sevilla odpowiedziała szybko, efektownie, a co najważniejsze skutecznie - po składnej akcji głową trafił Luuk de Jong.

Źródło: Getty Images Lukaku nie zmarnował okazji Źródło: Getty Images Radość de Jonga

Jeszcze kilka dni temu mało kto spodziewał się, że to 29-latek, często wchodzący tylko z ławki, będzie kluczową postacią hiszpańskiego zespołu w najważniejszym momencie sezonu.

Jego gol w meczu z Manchesterem United dał drużynie awans do piątkowego finału, teraz pozwolił wrócić do gry, a na tym się nie skończyło. Holender udowodnił, że przeżywa jeden z najlepszych okresów w karierze raz jeszcze. W pierwszej części dał Sevilli prowadzenie, ponownie strzałem głową, po dośrodkowaniu Evera Banegi, dla którego był to ostatni mecz w barwach ekipy z Andaluzji.

Teraz to Inter był w trudnej sytuacji, ale podobnie jak wcześniej jego rywal, szybko zdołał się podnieść. Kluczowy okazał się stały fragment gry. Bramka ponownie padła po uderzeniu głową, tym razem Diego Godina.

Podwójne nieszczęście Lukaku

Stawka meczu była ogromna, ale tempo meczu - momentami zabójcze - i tak mogło zaskakiwać. Oba zespoły miały w nogach cały sezon, w ostatnich dniach rozegrały kilka spotkań w niemal niezmienionych składach.

Jak wiele sił kosztowała piłkarzy pierwsza połowa, przekonaliśmy się po przerwie. Na pierwszą groźną akcję czekaliśmy aż do 65. minuty. Inter powinien wyjść na prowadzenie, ale rzadko mylący się w takich sytuacjach Lukaku, tym razem przegrał pojedynek z Yassinem Bounoune.

Nieskuteczność Belga się zemściła. Znów rzut wolny, znów dośrodkowanie Banegi. Tym razem walkę z obrońcami wygrał Diego Carlos. Uderzył przewrotką, zmierzająca piłka otarła się jeszcze od nogi Lukaku i wpadła do siatki.

Źródło: Getty Images Efektowne trafienie Diego Carlosa

Inter nie miał wyjścia i ruszył do ataku. Miał przewagę, momentami pod bramką Sevilli się kotłowało i to bardzo.

Raz piłkę z linii bramkowej niemal cudem wybił Jules Kounde, potem bramkarz Sevilli efektownie obronił strzał z najbliższej odległości Antonio Candrevy.

Sevilla przetrwała.

Sevilla się cieszy, Inter czeka

Hiszpańska drużyna mogła cieszyć się z szóstego triumfu w tych rozgrywkach (wcześniej dwa razy sięgała po Puchar UEFA). Inter na jakiekolwiek trofeum czeka już dziewięć lat. Ostatnim, jakie udało się mu zdobyć jest Puchar Włoch.

Wynik:

Sevilla - Inter Mediolan 3:2 (2:2)

Bramki: L. de Jong (12., 33.), Diego Carlos (74.) - Lukaku (5. - rzut karny), Godin (36.)