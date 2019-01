Messiego zabrakło nawet na ławce, Barcelona przegrała

"Nadchodzę". Boateng wylądował w Barcelonie Barcelona... czytaj dalej » Mistrzowie kraju wystąpili w eksperymentalnym składzie. Lionela Messiego zabrakło nawet na ławce rezerwowych, ponieważ trener Ernesto Valverde postanowił dać mu odpocząć. W zespole zadebiutował natomiast Kevin-Prince Boateng, który do końca sezonu został wypożyczony z Sampdorii.

Gole po przerwie

Miejscowi objęli prowadzenie w 58. minucie, kiedy z lewej strony boiska dośrodkował Quincy Promes. Do piłki dopadł Pablo Sarabia i strzałem z woleja pokonał bramkarza gości.



W minucie 76. Barcelona przegrywała już 0:2, kiedy to po podaniu Evera Banegi z bliskiej odległości piłkę wpakował do bramki Wissam Ben Yedder.



We wtorek Getafe pokonało u siebie Valencię 1:0. W czwartek natomiast Espanyol Barcelona podejmie Betis Sewilla, a Real Madryt Gironę.