Sevilla i Leverkusen zameldowały się w ćwierćfinale Ligi Europy

Amerykański miliarder Dan Friedkin coraz bliżej przejęcia AS Roma. 54-latek, którego majątek netto wyceniany jest na 4,3 miliarda dolarów, przejmie akcje klubu od Jamesa Palloty, który został właścicielem zespołu z Rzymu w 2012 roku. Po 17 kolejkach Roma zajmuje 4. miejsce w tabeli Serie A z dorobkiem 35 punktów.

AS Roma coraz bliżej zmiany właściciela

Europejskie puchary wróciły po 146 dniach. Popis Kopenhagi, trzy gole Szachtara w cztery minuty To był długo... czytaj dalej » Kryzys związany z COVID-19 uniemożliwił w marcu rozpoczęcie rywalizacji w 1/8 finału pomiędzy m.in. Sevillą i AS Romą. Wobec tego włosko-hiszpańska para nie mogła przeprowadzić rozgrywek w typowym systemie - mecz i rewanż. W czwartkowy wieczór drużyny zmierzyły się na neutralnym terenie w Duisburgu. Spotkanie decydowało o awansie.

Od pierwszego gwizdka na Schauinsland-Reisen-Arena grali tylko piłkarze jednego zespołu. Sevilla dominowała, a rzymianie byli dla rywali tłem. Pierwszą bramkę po indywidualnej akcji zdobył w 22. minucie Sergio Reguilon, wynik tuż przed przerwą ustalił Marokańczyk Youssef En Nesyri.

Druga odsłona nie przyniosła zmiany obrazu gry. W 73. minucie trzecie trafienie zaliczył Munir El Haddadi, ale po konsultacji z VAR-em sędzia nie uznał gola. Piłkarze prowadzeni prze Julena Lopeteguiego pewnie awansowali do ćwierćfinału, w którym zmierzą się z lepszym z pary Olympiakos - Wolverhampton.

Minimalizm Aptekarzy

Bayer Leverkusen zdołał rozegrać mecz z Rangersami, których pokonał 3:1. Wynik pierwszego spotkania podziałał na psychikę piłkarzy prowadzonych przez Petera Bosza. Od początku nie kwapili się do ataków, a najlepszą okazję w pierwszej części zmarnował Kai Havertz, dla którego mogą być to ostatnie minuty na BayArena przed transferem do Chelsea.

Druga połowa rozpoczęła się z przytupem. Gospodarzy na prowadzenie wyprowadził Francuz Moussa Diaby i zawodnicy Stevena Gerrarda powoli mogli zapomnieć o ćwierćfinałach. Wynik do końca spotkania nie uległ zmianie i to Bayer zameldował się w ćwierćfinale, w którym zmierzy się z Interem Mediolan.

Oprócz Duisburga, jeszcze Gelsenkirchen, a także Duesseldorf i Kolonia, będą gospodarzami pozostałych rund LE w tym sezonie. Nietypowe okoliczności wymusiły na Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) zmianę formatu i od ćwierćfinałów drużyny również rozgrywać będą tylko po jednym meczu.

Wyniki czwartkowych meczów 1/8 finału Ligi Europy:

Sevilla - AS Roma 2:0

Bayer Leverkusen - Glasgow Rangers 1:0



Basel - Eintracht Frankfurt

Wolverhampton - Olympiakos

ĆWIERĆFINAŁY:

(od tej fazy wszystkie mecze o godz. 21.00)

poniedziałek, 10 sierpnia

Inter - Leverkusen (Duesseldorf, I)

Man. United - FC Kopenhaga (Kolonia, II)

wtorek, 11 sierpnia

Olympiacos/Wolves - Sevilla (Duisburg, III)

Szachtar - Eintracht/FC Basel (Gelsenkirchen, IV)

PÓŁFINAŁY:

niedziela, 16 sierpnia

zwycięzca I - zwycięzca IV (Kolonia)

poniedziałek, 17 sierpnia

zwycięzca II - zwycięzca III (Duesseldorf)

FINAŁ:

piątek, 21 sierpnia (Kolonia)