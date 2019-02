Jedenastka najlepszych transferów. Piątek doceniony

Zestawienie najlepszych transakcji opracował ceniony serwis goal.com. Dziennikarze wybrali nazwiska 11 zawodników. Oczywiście rozpoczęli od pozycji bramkarza. Później przedstawili po czterech obrońców oraz pomocników. Na koniec zaprezentowano dwóch napastników. Jednym z nich okazał się Krzysztof Piątek.

BRAMKARZ



#1 Kiko Casilla - z Realu Madryt do Leeds

„Przejście z klubu Ligi Mistrzów do Championship, a więc drugiej ligi angielskiej wygląda jak krok do tytułu. Dla Kiko Casilli transfer do Leeds to szansa na grę pod wodzą Marcelo Bielsy i walka o awans do Premier League. Hiszpan był trzecim bramkarzem w Realu, ale grając w zespole prowadzonym przez Argentyńczyka będzie miał szansę być pierwszoplanową postacią.

OBROŃCY



#2 Nathaniel Clyne Liverpool do Bournemouth

Clyne w Liverpoolu nie miał wielu szans na grę, ale gdy pojawiał się na murawie, to nie zawodził. Prawy defensor nadal jest uważany za jeden z największych angielskich talentów. Na Anfield miał poważnego rywala do miejsca w składzie, a więc Trenta Alexandra-Arnolda. Teraz będzie miał więcej okazji do regularnych występów.

#3 Jeison Murillo Valencia do Barcelona

26-letni kolumbijski stoper to jeden z największych wygranych ostatniego okresu transferowego. Tak przynajmniej się wydaje w tym momencie. Murillo ma w FC Barcelona być zawodnikiem, który będzie lekarstwem na częste problemy ze zdrowiem Samuela Umtitiego oraz Thomasa Vermaelena.

#4 Medhi Benatia Juventus do Al-Duhail

W Turynie reprezentant Maroka spędził dwa i pół roku. Przez większość tego czasu był ważnym zawodnikiem „”Starej Damy”, ale po transferze Leonardo Bonucciego jego rola znacznie zmalała. Teraz przenosi się do Kataru. Nowy zespól zapłacił za Benatie około dziesięciu milionów euro. Sam zawodnik może także liczyć na wysokie wynagrodzenie.

Trener Milanu zachwycony. "Piątek to zabójczy strzelec" Gennaro Gattuso... czytaj dalej » #5 Jonny Atletico Madrid do Wolves

Lewy obrońca grając na wypożyczeniu, był mocnym punktem ekipy z Wolverhampton. Angielski klub był z niego zadowolony i teraz zdecydował się na wykupienie 24-letniego Hiszpana z Atletico. Wolves zapłacili za niego aż 18 milionów funtów. To rekord transferowy tego klubu.

POMOCNICY



#6 Leandro Paredes Z Zenita do PSG

Argentyński pomocnik ma 24 lata i bardzo chcieli zatrudnić go w Chelsea. Ostatecznie wyścig o Leandro Paredesa wygrało francuskie PSG. Klub ze stolicy zapłacił za niego Zenitowi 45 milionów euro. Jego pozyskanie ma być odpowiedzią na kłopoty z kontuzjami Marco Verrattiego oraz problem z Adrienem Rabiotem. Ten drugi piłkarz nie przedłużył umowy i został zesłany do zespołu rezerw.

#7 Miguel Almiron Z Atlanta United do Newcastle United

To rekordowy transfer z amerykańskiej Major League Soccer w historii. Newcastle United zdecydowali się przeznaczyć na paragwajskiego ofensywnego pomocnika ponad 20 milionów funtów. Amiron to wszechstronny piłkarz, który może grać nie tylko w środku boiska, ale także pełnić rolę drugiego napastnika.

#8 Cesc Fabregas z Chelsea do Monaco

Mimo że ma już 31 lat to nadal jest ciekawym zawodnikiem na rynku transferowym. Na korzyść Hiszpana przemawiało także to, że AS Monaco nie musiało za niego płacić.

Fabregas spędził ostatnie cztery i pól roku w Chelsea. Z klubem ze Stamford Bridge zdobył dwa mistrzostwa Anglii. Teraz w ekipie z księstwa ma zrobić wszystko, aby pomóc w utrzymaniu drużyny w Ligue 1. Jak na razie AS Monaco jest w strefie spadkowej.

#9 Lucas Paqueta Z Flamengo do AC Milan

Już pokazał, jak ważnym zawodnikiem może być dla mediolańskiego klubu. Znakomicie zaprezentował się we wtorkowym ćwierćfinale rozgrywek o Puchar Włoch. AC Milan pokonał 2:0 Napoli, a Paqueta miał asystę przy drugiej bramce zdobytej przez Krzysztofa Piątka.

NAPASTNICY



#10 Gonzalo Higuain Z AC Milan do Chelsea

Transfer doświadczonego napastnika z Mediolanu do Londynu był bardzo istotny w kontekście sytuacji Krzysztofa Piątka. Wiadomo było, że odejście Higuaina do Chelsea sprawi, że w AC Milan zrobi się miejsce dla Polaka. Tak się tez stało.

Argentyńczyk w lidze włoskiej od 2013 roku strzelił ponad 150 goli, a teraz ma stanowić o sile ataku The Blues. W angielskim zespole spotkał się z trenerem Maurizio Sarrim, z którym pracował w Napoli.

#11 Krzysztof Piątek Z Genoa do AC Milan

Chyba wszyscy kibice piłki nożnej w Polsce w ostatnich dniach śledzili to, co działo się z 23-letnim napastnikiem. Gdy Higuain ustalał szczegóły przenosin do Chelsea, Piątek był już na rozmowach w AC Milan. Szefowie Rossonerich zdecydowali się zapłacić Genoi za byłego gracza m.in. Cracovii 35 milionów euro.

"Razem z Duvanem Zapatą jest jedną z największych rewelacji Serie A w tym sezonie. Nic dziwnego, że porównuje się go z Robertem Lewandowskim" – napisano na goal.com. We wtorek Piątek zdobył dwie piękne bramki w starciu przeciwko Napoli. Dla niego to był pierwszy mecz w wyjściowym składzie AC Milan.