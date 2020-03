Z obawy przed koronawirusem wyszli na mecz w maseczkach ochronnych

Aż do 3 kwietnia wszystkie mecze na włoskich stadionach mają być rozgrywane bez udziału publiczności. Kluby na Półwyspie Apenińskim liczą straty, ale na tym nie koniec ich zmartwień.

Wszystkie imprezy sportowe we Włoszech bez publiczności do 3 kwietnia Decyzją włoskiego... czytaj dalej » W niedzielę walczącej o utrzymanie Pescarze w 28. kolejce przyszło się zmierzyć ze zdecydowanym liderem Serie B - Benevento. Mecz, jak całe rozgrywki piłkarskie we Włoszech, stał pod znakiem zapytania.

Zamieszanie w niedzielę, największe z dotychczasowych, zaczęło się wraz z meczem Parma - SPAL w Serie A. Początek rywalizacji zaplanowano na godz. 12:30. Gdy piłkarze szykowali się w tunelu do wyjścia na murawę, niespodziewanie musieli zawrócić do szatni. Wszystko za sprawą interwencji włoskiego ministra sportu Vincenzo Spadafory, który zaapelował o natychmiastowe zawieszenie rozgrywek Serie A z powodu szalejącej na Półwyspie Apenińskim epidemii koronawirusa. Rozpoczęcie rywalizacji w Parmie kilkukrotnie przekładano, jednak ostatecznie po 75-minutowym opóźnieniu zawodnicy przystąpili do meczu.

Wbrew przepisom

Późnym wieczorem rozegrany został również mecz Pescary. Piłkarze gości, wsłuchując się w alarmowy ton między innymi ministra sportu we Włoszech, postanowili zadbać o profilaktykę.

"W trosce o zdrowie naszych piłkarzy i przeciwników wyszliśmy na boisko w maseczkach ochronnych. Zostaną one zdjęte wyłącznie na prośbę sędziego, ponieważ granie w nich nie jest dopuszczone przepisami" - informowała w trakcie meczu Pescara na Twitterze.

PREOCCUPATI PER LA SALUTE dei nostri giocatori e per quella degli avversari, siamo scesi in campo indossando le mascherine protettive. Queste verranno rimosse solo su invito dell'arbitro poiché non previste dal regolamento. #coronoravirus#BenPes Ore 21 pic.twitter.com/Pj2xQBwc4c — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) March 8, 2020

Powołując się na przepisy, sędzia nakazał piłkarzom Pescary, by zdjęli maseczki. Dopiero wtedy mecz na Stadio Ciro Vigorito mógł się rozpocząć.

W rozegranym bez publiczności spotkaniu Benevento rozbiło Pescarę 4:0 i zrewanżowało się za porażkę w tych samych rozmiarach w rundzie jesiennej. Była to zresztą jedyna przegrana Benevento w tym sezonie, które dzięki niedzielnemu zwycięstwu utrzymało 20-punktową przewagę nad drugim w tabeli Crotone.