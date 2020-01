Ibrahimović wypowiedział się na temat Piątka. "W Milanie presja jest ogromna"

Ibrahimović ma jasny cel. "Chcę przywrócić legendzie dawny blask" "To był Dzień... czytaj dalej » - W Milanie presja ze strony klubu i kibiców jest ogromna. Cały świat patrzy na ciebie i oczekuje, że twoja gra przyniesie efekty. Możesz i musisz robić jeszcze więcej. Jeśli trafiłeś do Milanu, to nie było to szczęście. Przyszedłeś tu wykonywać swoją pracę i osiągać odpowiednie rezultaty - odpowiedział na pytanie o aktualną dyspozycję Piątka doświadczony Szwed.

Piątek będzie grzał ławę?

Włoscy dziennikarze są niemal przekonani, że sprowadzenie Szweda do Milanu może pomóc wyprowadzić klub z kryzysu. Uważają też, że po transferze weterana osłabnie pozycja Piątka, który częściej będzie musiał zadowolić się rolą rezerwowego, chyba, że trener Stefano Pioli zdecyduje się zmienić system gry i Milan zacznie grać dwoma napastnikami.

Taka opcja jest jednak mało prawdopodobna, dlatego już od kilku tygodni spekuluje się na temat ewentualnego wypożyczenia Polaka do innego klubu.

Zlatan już strzela

W piątek Rossoneri rozbili piątoligowe Rhodense aż 9:0. Trener Pioli zdecydował się na wystawienie podstawowej jedenastki, w której nie zabrakło Ibrahimovicia. Szwed strzelił gola, a po przerwie został zmieniony przez Piątka. Polak zakończył mecz z dubletem. Gola strzelił również inny kandydat do gry w ataku - Portugalczyk Leao.

Prawdziwy sprawdzian nadejdzie jednak w poniedziałek, kiedy Milan wznowi rozgrywki Serie A. Na San Siro przyjedzie Sampdoria. Mecz rozpocznie się o godz. 15.