Ibrahimović wyjawił kraj, w którym zagra. "Do zobaczenia wkrótce"

Gdy stało się jasne, że "Ibracadabra" nie przedłuży wygasającego w grudniu kontraktu z Los Angeles Galaxy, ruszyły spekulacje na temat nowego klubu Szweda. Sam zainteresowany zapewnił, że przed 10 grudnia wszyscy poznają decyzję.

38-latek najbardziej łączony był z powrotem do Włoch. W wywiadzie dla GQ Italia, magazynu o modzie męskiej, Szwed potwierdził, że będzie to Italia. Telefon z Włoch do Ibrahimovicia. "Wszystko powiem w grudniu" Coraz bardziej... czytaj dalej »

"To jedyny sposób"

- Nie chodzi tylko o wybór zespołu, ponieważ istnieją inne czynniki, które muszą się zgadzać, chodzi też o interes mojej rodziny. Do zobaczenia wkrótce we Włoszech - stwierdził Ibrahimović, który w tym kraju reprezentował barwy Juventusu, Interu i Milanu.

Od wielu dni Zlatana najczęściej łączono z tym ostatnim klubem, a także Bologną, Napoli i Romą. Każda z tych drużyn świętowała dawno temu mistrzostwo kraju. I właśnie ten czynnik, jak zdradził szwedzki napastnik, jest istotny w kontekście wyboru jego następnego miejsca pracy.

- Dołączę do klubu, który musi powrócić do zwycięstw i odnowi swoją historię, który walczy przeciwko wszystkiemu i wszystkim. To jedyny sposób, by znaleźć niezbędną motywację do zaskoczenia was - wyjawił.

Milan czy?

Po tych słowach włoskie media nie mają wątpliwości, że będzie to przeżywający duży kryzys Milan. Zwłaszcza że w stolicy mody świetnie czuła się żona piłkarza, Helena Seger.

Problem jednak w tym, że według "Sky Sports" Zlatan miał otrzymać niesatysfakcjonującą ofertę od Rossonerich.