Ibrahimović zdobył drugą koronę Mediolanu

Nieskuteczny mistrz. Pierwszy taki mecz Juventusu od dziesięciu miesięcy Niespodzianką... czytaj dalej » W meczu 37. kolejki Serie A Milan wygrał na wyjeździe z Sampdorią Genua aż 4:1. Jednym z najlepszych piłkarzy na boisku był Ibrahimović, który zakończył mecz z dwoma golami i asystą.

Przeszedł do historii

Był to kolejno ósmy i dziewiąty gol Ibrahimovicia w tym sezonie Serie A. W sumie dla Milanu, do którego wrócił po ponad ośmiu latach, zdobył już 51 bramek w lidze.

Wcześniej - w latach 2006-09 - Szwed również strzelał gole na San Siro, ale jako piłkarz Interu. W barwach Nerazzurrich również przekroczył magiczną pięćdziesiątkę. W 88 meczach aż 57 razy pakował piłkę do siatki.

Tym samym Szwed stał się pierwszym piłkarzem w historii, który w obu klubach z Mediolanu strzelił minimum 50 goli. W przeszłości tej sztuki próbowali dokonać Aldo Cevenini (63 gole dla Milanu, 45 dla Interu) i Mario Balotelli (27 dla Milanu i 20 dla Interu).



Zlatan Ibrahimovic is the first player to score 50 @SerieA goals for both Milan clubs. He scored 57 league goals for @Inter_en & has scored his 50th (& 51st) for @acmilan today pic.twitter.com/oncUlKp056 — FIFA.com (@FIFAcom) July 29, 2020

Powrót Szweda na San Siro odmienił drużynę prowadzoną przez Stefano Piolego. Milan nie przegrał w lidze od 11 meczów, z czego osiem z nich wygrał. Dzięki temu na kolejkę przed końcem rozgrywek Rossoneri mogą być pewni szóstego miejsca w tabeli, które jest premiowane awansem do kwalifikacji Ligi Europy.