Helikopterem na trening. "Prezydent nadchodzi"

Glik przechodzi testy medyczne. "Tęskniłem za Włochami" Kamil Glik blisko... czytaj dalej » Wciąż nie wiadomo, czy Ibrahimović zostanie w AC Milan na kolejny sezon. W jego kontrakcie istnieje zapis o możliwości przedłużenia półrocznej umowy na kolejny rok.

Niewykluczone więc, że tak się stanie. Zwłaszcza że piłkarz podkreślał ostatnio, iż czuje się znakomicie i nie wybiera się na emeryturę.

- Więc uważacie, że to mój koniec? Że moja kariera dobiega końca. Nie znacie mnie. Całe życie musiałem walczyć. Nikt we mnie nie wierzył. Więc sam musiałem uwierzyć w siebie. Niektórzy próbowali mnie złamać, ale sprawili jedynie, że stałem się silniejszy. Niektórzy próbowali mnie wykorzystać, ale przez to stałem się mądrzejszy. A teraz myślicie, że to mój koniec? Chciałbym wam tylko powiedzieć: "Nie jestem taki jak wy. Jestem Zlatan Ibrahimović i dopiero się rozkręcam" - oznajmił Szwed w krótkim filmie, który niedawno zamieścił w swoich mediach społecznościowych.

View this post on Instagram and i'm just warming up A post shared by Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) on Jul 25, 2020 at 12:28am PDT

Podpisze nowy kontrakt?

W poniedziałek zamieścił kolejne nagranie, które wskazuje na to, że najbliższy rok również spędzi na San Siro.

Gwiazdor przeprowadził transmisję z lotu helikopterem, który wylądował w ośrodku treningowym Milanu. 38-latek w swoim stylu napisał również: "prezydent nachodzi", co może tylko potwierdzać fakt, że Szwed parafuje nową umowę.

Skąd prezydent? Ibrahimović wypalił kiedyś, że marzy mu się posada szefa tego klubu. Włoskie media nie mają wątpliwości. "Prezydent" zjawił się w Milanello ze swoim agentem, a to oznaczać może jedno: finalizację negocjacji.

@Ibra_official on Instagram...



"The president is coming."



pic.twitter.com/f620uP8UT7 — SempreMilan (@SempreMilanCom) July 27, 2020

Ibrahimović z przytupem powrócił na boiska Serie A. Zimą tego roku podpisał kontrakt z Milanem - klubem, z którym w sezonie 2010/2011 zdobywał mistrzostwo Włoch. Od tamtej pory żadna z drużyn nie potrafi przełamać hegemonii Juventusu. W miniony weekend Stara Dama przypieczętowała dziewiąte scudetto z rzędu.

Z kolei Rossoneri walczą o awans do Ligi Europy. Duża w tym zasługa Ibrahimovicia, który w 16 meczach tego sezonu strzelił siedem goli i zaliczył cztery asysty. Do końca rozgrywek pozostały dwie kolejki.