Milik bez zaufania trenera. Napoli bez goli w konfrontacji z Torino

19.04.2018 | Arkadiusz Milik na kolejny występ w podstawowym składzie Napoli czekał 242 dni. Kiedy wreszcie na murawie pojawił się od pierwszej minuty swoje - trafił do siatki Udinese. Polak z wielkim spokojem dobił strzał Jose Marii Callejona i dał swojej ekipie prowadzenie 3:2. Stadion San Paolo oszalał, Milik jest w Neapolu uwielbiany. Ostatecznie piłkarze trenera Maurizio Sarriego wygrali 4:2 i odrobili dwa punkty do liderującego w Serie A Juventusu.

31.03 | To, co zrobił Arkadiusz Milik w meczu z Romą, można oglądać w nieskończoność. Najpierw kapitalnie uporał się z opanowaniem piłki, trochę ekwilibrystyki i na końcu pewny strzał. Tak strzelił 16. gola w sezonie dla Napoli. Gola z serii "stadiony świata".

Torino ostatni raz triumfowało w konfrontacji z neapolitańczykami w marcu 2015 roku. Jedyne trafienie zanotował wówczas reprezentant Polski Kamil Glik.

Historia ostatnich spotkań przemawiała więc wyraźnie na korzyść aktualnych wicemistrzów Włoch, którzy w ostatnich ośmiu potyczkach pozwolili turyńczykom na zdobycie zaledwie dwóch punktów.

Podopieczni Carlo Ancelottiego od pierwszych minut mieli dużą przewagę w posiadaniu piłki. Widoczny w środkowej strefie był Piotr Zieliński. Arkadiusz Milik po słabym występie w Lidze Mistrzów przeciwko KRC Genk (0:0) zasiadł tylko na ławce rezerwowych. Z przodu rywali mieli straszyć Dries Mertens, Hirving Lozano oraz Lorenzo Insigne. Sforsowanie defensywy Torino nie było jednak łatwym wyzwaniem i w pierwszej odsłonie nie obserwowaliśmy wielu groźnych strzałów na bramkę strzeżoną przez Salvatore Sirigu. Na początku spotkania mocnym uderzeniem z dystansu starał się go zaskoczyć Fabian Ruiz, lecz doświadczony bramkarz zachował czujność.

W pierwszej części gry najlepszą sytuację wypracowali sobie jednak gospodarze. Tuż przed przerwą tylko znakomita interwencja Aleksa Mereta uchroniła Napoli przed utratą gola po silnym strzale Cristiana Ansaldiego. Poważny błąd w tej sytuacji popełnił defensor gości Kostas Manolas, wybijając piłkę wprost pod nogi rywala czyhającego na skraju pola karnego.

Milik nie dostał szansy

Po zmianie stron próby ataków ze strony neapolitańczyków nadal nie przynosiły wymiernego skutku. Co więcej, do głosu coraz częściej zaczęli dochodzić gracze Torino. Carlo Ancelotti starał się rozruszać ofensywę swojego zespołu posyłając do gry Jose Callejona oraz Fernando Llorente. Wejście Hiszpana oznaczało, że tego dnia nie zobaczymy na boisku Arkadiusza Milika, ponieważ była to ostatnia zmiana wykorzystana przez włoskiego szkoleniowca. Z pierwszej musiał skorzystać już w 34. minucie, by zastąpić kontuzjowanego Elseida Hysaja.

Mimo kilku prób z obu stron żadna z ekip do ostatniego gwizdka nie zdołała przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę.