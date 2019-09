Kiedy Piątek się przełamie? "To bombardier, zacznie znowu strzelać"

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

Po każdym meczu Milanu Piątek należy do najbardziej krytykowanych piłkarzy. Nic dziwnego - w poprzednim sezonie strzelił 11 goli w 21 meczach. Teraz, z nową taktyką i partnerami - miało być tylko lepiej. Tymczasem reprezentant Polski się zaciął. Niewykluczone, że jedną z przyczyn jest właśnie nowy trener i wprowadzane przez niego pomysły.

- Kiedy dochodzi do zmiany trenera, to możesz mieć problemy. Piątek jest uznawany za napastnika kompletnego, ale tak naprawdę jest klasycznym środkowym snajperem, który żyje z goli. Sprawia wrażenie szczerego chłopaka, którym nie targają emocje i nie odczuwa presji - uważa Aldo Serena, który występował w Milanie w latach 1982-1983 i 1991-1993.

- Musi lepiej zrozumieć metodologię pracy Giampaolo. Ja również, kiedy nie strzeliłem gola w kilku meczach, to denerwowałem się i byłem krytykowany. Starałem się od wszystkiego odciąć i poprawić w następnym spotkaniu - dodał.

Muszą grać na niego

Ponadto byli napastnicy zwracają uwagę, że Piątek nie ma większej konkurencji do miejsca w składzie. Z drugiej strony, są niemal przekonani, że może być tylko lepiej i wkrótce Polak się przełamie.

- To dziwny zanik formy, dziś jest cieniem piłkarza sprzed roku. Drużyna musi grać na niego, ale on również musi robić coś więcej. Widać, że nie ma rywali do miejsca w składzie, musi czuć się komfortowo - to z kolei słowa Luciano Chiarugiego, autora 60 goli w barwach Rosssonerich.

Swoje trzy grosze dorzucił również Maurizio Ganz (1998-2001, 9 goli), obecnie piłkarski agent, a w przeszłości snajper Milanu. - Na pewno negatywne opinie mogły nim wstrząsnąć, ale to tylko kwestia czasu: Piątek to bombardier, który zacznie znowu strzelać - stwierdził.

W najbliższej kolejce ligowej Milan zagra na wyjeździe z Hellasem Werona, którego piłkarzami są Paweł Dawidowicz i Mariusz Stępiński. Mecz odbędzie się w niedzielę.