Milik obok Ronaldo w Juventusie? "To mogłoby zadziałać"

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

Media: Wieczny Buffon. Dogadał się w sprawie kontraktu Gianlugi Buffon... czytaj dalej » Argentyńczyk jest w ojczyźnie, gdzie opiekuje się chorą matką, u której wykryto guza mózgu. Oficjalnie 32-letni napastnik przebywa tam właśnie z powodów rodzinnych.

Jak pisze "Tuttosport", Higuain powiadomił niektórych kolegów z drużyny, że nie pojawi się już we Włoszech, chociaż klub oficjalnie nic o tym nie wie. Odstraszać ma go szalejący w północnej części kraju koronawirus.

"Milik jest solidnym środkowym napastnikiem"

"Połączenie Arka Milika z Cristiano Ronaldo - to mogłoby zadziałać... Milik jest solidnym środkowym napastnikiem. Nie jest tak utalentowany jak Erling Haaland czy Gabriel Jesus, nie jest też bezwzględnym snajperem jak Mauro Icardi, ale na pewno jest graczem na wysokim poziomie" - napisano.

Przypomniano, że w ostatnim czasie Polak zmagał się z długotrwałymi skutkami kontuzji, ale zdołał strzelić dziewięć ligowych goli w 17 występach w tym sezonie i 17 w 35 w poprzednim.

Źródło: Getty Images Milik jest zawodnikiem Napoli



"Posiada umiejętności, których Juventus poszukuje: atakuje i ze środka boiska, i z pola karnego, co zmusza rywali do rozciągnięcia obrony i otwiera przestrzenie dla Cristiano Ronaldo i Paulo Dybali, a także znakomicie gra głową, czym w obecnym składzie może pochwalić się tylko Ronaldo" - analizuje "Tuttosport".



Kontrakt Milika z Napoli obowiązuje do końca czerwca 2021. Klub może zatem być skłonny do sprzedaży już w tym roku, aby w przyszłym nie stracić go za darmo.



Jeśli transfer dojdzie do skutku, Milik będzie grał w jednej drużynie z bramkarzem Wojciechem Szczęsnym. Obecnie jest natomiast klubowym kolegą innego reprezentanta Polski - Piotra Zielińskiego.



Rozgrywki włoskiej ekstraklasy, podobnie jak większości innych, są wstrzymane ze względu na pandemię.