Buffon nadal znakomity, ale Szczęsnego nie wygryzie. "Byliśmy z nim szczerzy"

25.07 | Trener Juventusu Maurizio Sarri poinformował na przedsezonowym tournee, że pierwszym bramkarzem pozostanie Wojciech Szczęsny. Zastępować będzie go Gianluigi Buffon.

Juventus jest w trakcie tourne po Azji i rozgrywa mecze w ramach International Champions Cup. W pierwszym spotkaniu piłkarze Starej Damy przegrali 2:3 z Tottenhamem, a Szczęsny, który pojawił się na murawie w drugiej odsłonie, puścił gola po strzale Harry'ego Kane'a z połowy boiska. Polak popełnił błąd za bardzo wychodząc z bramki, co skrzętnie wykorzystał angielski napastnik. Włoskie media zaczęły się zastanawiać, czy zasługuje na miejsce w pierwszym składzie.

Jakby tego było mało, w środowym meczu z Interem Mediolan bohaterem był Buffon. To właśnie 41-letni golkiper obronił trzy jedenastki w konkursie rzutów karnych. Ulubieniec kibiców Juventusu nie będzie jednak regularnie występował między słupkami, o czym poinformował szkoleniowiec turyńczyków.

- Buffon był niesamowity w konkursie rzutów karnych. Siłą tego świetnego faceta jest to, że jest urodzonym wojownikiem: w trudnym momencie był w pełni gotowy - chwalił Włocha Sarri.

- Od początku byliśmy z nim szczerzy. Rozmawiałem o tym z Buffonem przed jego powrotem. Dla nas to oczywiste, że pierwszym wyborem w bramce będzie Wojciech Szczęsny. Buffon także będzie pełnił ważną rolę w naszym zespole. To wspaniały człowiek, jest częścią naszej drużyny - podkreślił trener.

Szczęsny się cieszy

Szczęsny zdaje sobie sprawę z klasy Buffona. Miał okazję dobrze go poznać, albowiem przez sezon pełnił rolę jego zmiennika i podpatrywał. Później Włoch nie przedłużył kontraktu z klubem i na rok przeniósł się do Paris Saint-Germain. Jednak, gdy tylko pojawiła się możliwość powrotu do Turynu, skorzystał z okazji.

- Cieszę się, że jest z nami. Wiemy, jak ważna dla naszego klubu jest to postać. Przez dwa lata wypracowaliśmy świetnie relacje. Dla mnie to doskonały ruch - powiedział ostatnio Polak.

Najbliższy mecz sparingowy Juventus ma zaplanowany na 10 sierpnia - wówczas w Szwecji zagra z Atletico Madryt. Wcześniej możliwe jest rozegranie spotkania z niżej notowanym zespołem z Włoch.