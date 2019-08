Patryk Dziczek oficjalnie piłkarzem Lazio

10.07 - W pierwszym spotkaniu 1. rundy kwalfikacji do Ligi Mistrzów BATE Borysów podejmowało Piasta Gliwice.

Piast otrzyma za niego co najmniej dwa miliony euro. Mistrzowie Polski zarobili na sukcesie z poprzedniego sezonu. Kilka tygodni temu Śląsk opuścił Joel Valencia, który za podobną sumę przeniósł się do Brentford.

Dziczek to wychowanek gliwiczan. Mimo że ma 21 lat, to w pierwszej drużynie zdążył rozegrać 71 spotkań, w tym 33 w poprzednim – mistrzowskim – sezonie. We wszystkich występach strzelił trzy gole. Jego głównym zadaniem nie jest zdobywanie bramek, a pilnowanie porządku w środkowej części boiska.

Żołnierz Michniewicza

Defensywny pomocnik był podstawowym piłkarzem reprezentacji Polski do lat 21, która wystąpiła w MME we Włoszech i San Marino. Drużyna prowadzona przez Czesława Michniewicza nie wyszła z grupy, ale zostawiła po sobie dobre wrażenie. Dziczek wystąpił we wszystkich trzech spotkaniach w pełnym wymiarze czasowym.

Wiele mówiło się, że Dziczek po transferze do stolicy Włoch od razu trafi na wypożyczenie do Salernitany. Na razie brak na ten temat żadnych informacji.

Comunicato ufficiale: Patryk Dziczek



https://t.co/8BPCFhgGoupic.twitter.com/4VKvZllEMw — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 23, 2019

Lazio w zeszłym sezonie zajęło ósme miejsce w Serie A. Rzymianie wygrali za to Puchar Włoch, w tym sezonie zobaczymy ich w fazie grupowej Ligi Europy.