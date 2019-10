"Kicker": Inter Mediolan chce pozyskać Thomasa Muellera

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Chociaż w ostatnim spotkaniu Ligi Mistrzów przeciwko Olympiakosowi w Pireusie Mueller zagrał w podstawowym składzie Bayernu Monachium, to w tym sezonie z reguły jest tylko rezerwowym. Pozycja 30-letniego zawodnika w ekipie mistrza Niemiec zdecydowanie osłabła, szczególnie po przyjściu Philippe Coutinho. Jak podaje "Kicker" zainteresowanie reprezentantem Niemiec wykazuje Inter Mediolan, który chciałby dokonać transferu już zimą.

W przeszłości w ekipie Nerazzurrich z powodzeniem występowali niemieccy piłkarze. Wystarczy wspomnieć tylko Lothara Matthaeusa, Karla-Heinza Rummenigge, Juergena Klinsmanna czy Andreasa Brehme. Teraz rodzi się pytanie, czy do tego grona dołączy sfrustrowany brakiem regularnej gry w klubie z Allianz Arena Mueller? Włochów stać na wydatki dzięki chińskiemu inwestorowi i jak podaje niemiecki tygodnik chcieliby pozyskać piłkarza. Wszystko zależy od decyzji wychowanka Bayernu.

W grę może wchodzić jeszcze jedno rozwiązanie - by nie nadwyrężać budżetu, Inter zdecyduje się na półroczne wypożyczenie. Mueller w jednym z wywiadów zdradził, że chciałby zostać w Bayernie i podjąć walkę o miejsce w pierwszym składzie. Jeśli jednak nie będzie to możliwe, to półroczna przeprowadzka do Mediolanu może się okazać dla niego dobrym posunięciem. Zawodnik mógłby się odbudować, a później wrócić do stolicy Bawarii i pracować na pełnych obrotach podczas przygotowań do kolejnego sezonu.

A może United?

Z kolei "Bild" dodaje, że Mueller byłby mile widziany w Manchesterze United. Taki temat powraca jak bumerang, gdyż już wcześniej kilkukrotnie pisano o zainteresowaniu Czerwonych Diabłów.

W bieżącym sezonie 30-latek rozegrał łącznie 12 spotkań (546 minut), strzelił jednego gola i miał sześć asyst. Portal transfermarkt.de wycenia jego wartość rynkową na 35 mln euro.