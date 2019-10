Milan zatrudnił fana Interu, kibice wściekli. "Czasem to pomocne"

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

Cztery porażki, trzy zwycięstwa, beznadziejny styl, najgorszy start w lidze od kilkudziesięciu lat i zwolnienie po zaledwie 111 dniach – tak w dużym skrócie można podsumować krótką kadencję Marco Giampaolo na stanowisku trenera AC Milan. Dla najbardziej zagorzałych kibiców problem stanowił również fakt, że zwolniony już trener w dzieciństwie kibicował najbardziej znienawidzonemu rywalowi - Interowi Mediolan.

Teraz fanów czeka jeszcze bardziej gorzka pigułka do przełknięcia. Następca Giampaolo to odwieczny kibic Nerazzurrich, których zresztą prowadził od listopada 2016 roku do maja 2017 r. - Moja rodzina to sami interiści. W moim zawodzie pracowałem w wielu miejscach, ale moim przeznaczeniem był Inter. Dorastałem, skandując "wygramy scudetto z Beccalossim i Pasinato - wspominał 53-letni Włoch na antenie Sport Mediaset, gdy był zatrudniany przez Inter.

#PioliOut

Kibice Milanu zrobili się niezwykle aktywni w mediach społecznościowych od chwili, gdy pojawił się pomysł zakontraktowania Piolego. Jeszcze w środę najpopularniejszym hashtagiem we Włoszech na Twitterze było #PioliOut, natomiast pod koniec dnia był to piąty trend na całym świecie.

Doszło do tego, że fani zaczęli nawoływać do odejścia wszystkie najważniejsze osoby w klubie, w tym dyrektora generalnego Ivana Gazidisa i dyrektora technicznego Paolo Maldiniego. Do ich apelu przyłączył się również dyrektor naczelny serwisu MilanNews.it Antonio Vitiello. Jednak nowy trener Rossonerich nie widzi problemu.



Un tifoso rossonero protesta sotto la sede del #Milan@MilanNewsitpic.twitter.com/25AxCvh6n8 — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) 8 października 2019





- Nie mam żadnych kont w mediach społecznościowych, nie wchodzę na nie. Wolę, gdy ktoś wyraża swoją opinię, patrząc ci prosto w oczy. Przygotowuję się do tej przygody z przekonaniem, że będę w stanie wykonać dobrą robotę. Mamy dobry zespół, z dużym potencjałem. Mam wielki szacunek do kibiców, którzy mają prawo do krytyki, czasem to pomocne, otwiera ci oczy, jeśli rzeczywiście tego potrzebujesz – mówił Poli na środowej konferencji prasowej.

- Porównania z moją pracą w Interze są złe, zresztą nigdy nie patrzę wstecz, to był inny okres, a teraz muszę wprowadzić moje pomysły tak szybko, jak to możliwe. Czuję się trochę jak nauczyciel. Wszyscy musimy dać z siebie maksimum, pracować i odzyskać zaufanie kibiców. Przecież mamy przed sobą cały sezon, zostało 31 spotkań do końca, jest dużo czasu, by odrobić straty. Musimy walczyć o miejsce gwarantujące udział w Lidze Mistrzów – podkreślił.

W ostatnim czasie kibice Milanu odwrócili się od drużyny. Najlepiej było to widać w przegranym na San Siro spotkaniu z Fiorentiną (1:3). Były gwizdy i szydercze okrzyki.

Dostało się także Krzysztofowi Piątkowi, który opuszczając murawę w 58. minucie, został wygwizdany. A przecież w poprzednim sezonie był idolem kibiców.

Jednym z zadań nowego szkoleniowca ma być odbudowa formy polskiego snajpera.

- Piątek jest bardzo efektywny w szesnastce, ale skuteczność napastnika w dużej mierze zależy od tego, jak po boisku porusza się reszta zespołu. Poza tym są inni piłkarze, którzy mogą strzelać gole – rzekł krótko Pioli.

Pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera Milan rozegra 20 października. Wówczas zmierzy się u siebie z Lecce. Aktualnie mediolańczycy zajmując 13. miejsce w tabeli z dorobkiem 9 punktów.