Czekali na niego całe lato. Mediolan powitał Lukaku

Cierpliwość czasem popłaca. Szkoleniowiec Interu Antonio Conte długo czekał na nowego napastnika. W licznych wywiadach nie ukrywał, że potrzebuje silnego snajpera, ale włodarze mediolańskiego klubu mieli problem ze sprowadzeniem odpowiedniego piłkarza. W efekcie w sparingach grali 17-letni Sebastiano Esposito, wiecznie wypożyczany Samuele Longo i nominalny skrzydłowy Ivan Perisić.

Problemy Piątka. "Nie radzi sobie w nowym ustawieniu", "Odizolowany od reszty" Włoskie media... czytaj dalej » Włoch domagał się przede wszystkim sprowadzenia Lukaku, którego chciał mieć w swoim zespole jeszcze, gdy był menedżerem Chelsea. W końcu się udało – w czwartek zawodnik pomyślnie przeszedł testy i podpisał kontrakt z klubem z San Siro. Transakcję domknięto w ostatnim dniu okna transferowego na Wyspach Brytyjskich.

Nie dla każdego

Negocjacje Interu z United przeciągały się w nieskończoność. Zawodnik nie ukrywał, że chce grać w barwach Nerazzurrich i podkreślał, że Conte to "najlepszy trener na świecie". Dodawał, że zna pięć języków, w tym włoski i nie będzie miał problemów z aklimatyzacją. Jednak klub z Manchesteru wolał dokonać wymiany z Juventusem i w zamian sprowadzić na Old Trafford Paulo Dybalę. Gdy Argentyńczyk odmówił przeprowadzki do Anglii, dyrektor zarządzający United Ed Woodward postanowił wysłuchać ostatecznej oferty mediolańczyków.

W środę pojawiła się informacja, że wszystkie strony osiągnęły porozumienie, a w czwartek wieczorem piłkarz wyleciał do Mediolanu na badania. Te przebiegły pomyślnie i Belg związał się z Interem pięcioletnim kontraktem. Ma zarabiać 9 milionów euro za sezon.

Na klubowym nagraniu, w którym pozuje w czarno-niebieskiej koszulce, snajper mówi: - Inter nie jest dla każdego, dlatego tutaj jestem.



THIS PLAYER...#NotForEveryone@RomeluLukaku9pic.twitter.com/pDuKLiNS58 — Inter (@Inter) 8 sierpnia 2019





Rekordowy transfer

W przeszłości Inter płacił rekordowe na świecie kwoty za Brazylijczyka Ronaldo (1997, 27 milionów dolarów po uwzględnieniu inflacji) i Włocha Christiana Vieriego (1999, 49 milionów euro). Lukaku kosztował jeszcze więcej i mediolańczycy pobili klubowy rekord – w zależności od źródła zapłacili od 65 (plus 13 mln w bonusach) do 80 milionów euro.

To dużo, ale tylko latem więcej kosztowali m.in. Antoine Griezmann (120 mln, Barcelona), Eden Hazard (100 mln, Real Madryt) czy obrońca Harry Maguire (87 mln, Manchester United). Niewykluczone, że również następca Lukaku w United będzie jeszcze droższy – klauzula odstępnego w kontrakcie Inakiego Williamsa z Athletic Bilbao wynosi 88 milionów euro.

Oprócz Manchesteru United Lukaku występował w Anderlechcie, Chelsea i Evertonie. W barwach Czerwonych Diabłów rozegrał 98 spotkań, w których strzelił 42 gole.